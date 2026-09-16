美國10年期公債殖利率突破5% 全球高資金成本…新常態

美國10年期公債殖利率14日盤中突破5%，為2023年來首見，15日持續上攻，一度升5基點至5.039%，2007年來新高。國際油價衝破100美元大關使通膨升溫疑慮、Fed升息預期高漲、美國政府40兆美元債務和AI籌資潮多重夾擊，市場開始擔心，美債殖利率可能突破近年4%至5%的區間，全球資金成本進入更高的新常態。

2023年10月時10年期美債殖利率也曾觸及5%，但當時隨即引來大量買盤，當天迅速降回4.8%附近。這次回落幅度較小，交易員開始思考5%究竟仍是殖利率的天花板，還是可能像2000年代一樣，長時間站在5%以上。

最新一波債市賣壓直接來自油價。中東能源供應風險升高，布蘭特原油14日一度漲至每桶109.80美元。國際油價居高不下使通膨壓力再起，市場預期聯準會（Fed）本周升息1碼機率已超過九成，而且年底前可能不只升息一次。

5%之所以成為市場紅線，是因為10年期美債殖利率牽動全球數兆美元資產定價。美國房貸利率最近已逼近7%，企業籌資成本也隨之提高；債券報酬率愈高，美股相對吸引力也愈低。花旗美股策略師克羅納特形容，5%是一道「紅線」，一旦持續突破，美股難免受到衝擊。

AI熱潮讓情況更複雜。一方面，殖利率升高可能提高資料中心和AI基礎建設籌資成本；另一方面，大型科技公司把AI視為攸關未來競爭力的投資，即使資金變貴，也未必像其他企業一樣削減支出。

另一個更難化解的壓力來自美國財政。聯邦債務已突破40兆美元，約為十年前的兩倍，科技公司又為AI建設大舉籌資，政府和企業同時爭奪資金。財長貝森特近期一再擴大買回長債，希望壓低殖利率，但買回規模仍相當有限。