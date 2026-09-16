聽新聞
0:00 / 0:00

美國10年期公債殖利率突破5% 全球高資金成本…新常態

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國10年期公債殖利率14日盤中突破5%，為2023年來首見，15日持續上攻，一度升5基點至5.039%，2007年來新高。國際油價衝破100美元大關使通膨升溫疑慮、Fed升息預期高漲、美國政府40兆美元債務和AI籌資潮多重夾擊，市場開始擔心，美債殖利率可能突破近年4%至5%的區間，全球資金成本進入更高的新常態。

2023年10月時10年期美債殖利率也曾觸及5%，但當時隨即引來大量買盤，當天迅速降回4.8%附近。這次回落幅度較小，交易員開始思考5%究竟仍是殖利率的天花板，還是可能像2000年代一樣，長時間站在5%以上。

最新一波債市賣壓直接來自油價。中東能源供應風險升高，布蘭特原油14日一度漲至每桶109.80美元。國際油價居高不下使通膨壓力再起，市場預期聯準會（Fed）本周升息1碼機率已超過九成，而且年底前可能不只升息一次。  

5%之所以成為市場紅線，是因為10年期美債殖利率牽動全球數兆美元資產定價。美國房貸利率最近已逼近7%，企業籌資成本也隨之提高；債券報酬率愈高，美股相對吸引力也愈低。花旗美股策略師克羅納特形容，5%是一道「紅線」，一旦持續突破，美股難免受到衝擊。

AI熱潮讓情況更複雜。一方面，殖利率升高可能提高資料中心和AI基礎建設籌資成本；另一方面，大型科技公司把AI視為攸關未來競爭力的投資，即使資金變貴，也未必像其他企業一樣削減支出。

另一個更難化解的壓力來自美國財政。聯邦債務已突破40兆美元，約為十年前的兩倍，科技公司又為AI建設大舉籌資，政府和企業同時爭奪資金。財長貝森特近期一再擴大買回長債，希望壓低殖利率，但買回規模仍相當有限。

美債 公債殖利率 殖利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美債殖利率破5%還創19年新高 五股力量恐把全球資金成本推入新常態

美10年期公債殖利率升破5%防線 美股恐受衝擊

美10年期公債殖利率升破5%關卡 市場關注Fed動向

AI踩煞車重擊晶片股 費半大跌5.9% 輝達跌3.4%

相關新聞

貝森特：美債殖利率上揚是「全球」問題 周末將會何立峰

美國財長貝森特15日在眾議院金融服務委員會作證，他提到了與中國副總理何立峰會晤事宜，表示兩人本周末將會面，他期待與何立峰討論與伊朗戰爭有關的制裁問題。

微軟畫紅線立下「AI憲法」影響全球基建投資 牽動廣達、鴻海

繼Anthropic、OpenAI、SpaceX等大咖喊出AI發展過快，應放慢精進AI模型效能的速度之後，微軟也畫「AI紅線」，喊出「人本AI」（Humanist AI）概念，立下自家「AI憲法」。

亞洲高收益債 市場贏家！受惠大陸融資成本下降 企業違約數量減少

隨著中國融資成本持續下降，並改善發債企業的財務狀況，亞洲高收益債券已成為全球債券市場中一個令人意想不到的贏家。

WTO呼籲修復世界貿易體系

世界貿易組織（WTO）15日表示，如果世界貿易體系分裂，變成少數幾個地緣政治集團或更多區域集團，預估到本世紀中葉，經濟活動將大幅減少。

兩大核能機構示警 全球鈾料十年內面臨短缺

經濟合作發展組織（OECD）核能署（NEA）與國際原子能總署（IAEA）聯名警告，全球鈾礦業者必須啟動開發計畫，以避免到2030年代中期時出現鈾料供給緊俏的窘境。由於電力業者及各國政府對核電擴張投下5兆美元的大賭注，兩大機構的評估無異當頭一棒。

歐盟築高牆防網路危害兒少 平台應加強年齡驗證、提供管控工具

歐盟執委會文件顯示，歐盟將提出一項限制令，限制15歲以下未成年人使用社群媒體、影片分享平台、AI聊天機器人和線上遊戲。這是迄今為止保護該區兒少免受網路危害的最全面計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。