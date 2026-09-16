聽新聞
0:00 / 0:00

兩大核能機構示警 全球鈾料十年內面臨短缺

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

經濟合作發展組織（OECD）核能署（NEA）與國際原子能總署（IAEA）聯名警告，全球鈾礦業者必須啟動開發計畫，以避免到2030年代中期時出現鈾料供給緊俏的窘境。由於電力業者及各國政府對核電擴張投下5兆美元的大賭注，兩大機構的評估無異當頭一棒。

兩大機構在報告中預測，屆時全球核電將加速擴張。由於新鈾礦開發需時15-20年，甚至更久，但預料2050年之前全球核電能量至少將增加42%，甚至增加一倍以上。

IAEA鈾料主管漢利表示，「我們的確需要更多新（鈾）礦來因應需求，而且的確急迫」；他並警告，已經確認的礦源，未必就能轉變成新的鈾料供源。

這份又稱「紅皮書」的報告指出，由於投資者已砸下龐大資金，發展新一代小型核電反應爐，可望在未來十年內達到商業化，因此時間非常急迫；除非業者現在就決定開發新礦，否則可能面臨核燃料短缺壓力。

報告指出，目前鈾料市場表面上供需平衡，但其實不然；近幾年鈾料庫存持續下降，且預料將進一步縮減。儘管從地理上觀察全球並不缺少鈾源，但領先性的開發計畫仍相對遲滯，使可供開發的潛在蘊藏量相當稀薄，而且在這份兩年報製作期間，全球並沒有新礦開始生產。

核能 核電 電力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球援助資金銳減 逾六千萬面臨短缺

今晨國際頭條一次看／美10年期公債殖利率破5％ AI減速論延燒

比爾蓋茲：AI就業衝擊 全球恐經歷20年動盪轉型

全球柴油短缺 川普：跟中東無關、都怪烏轟俄

相關新聞

貝森特：美債殖利率上揚是「全球」問題 周末將會何立峰

美國財長貝森特15日在眾議院金融服務委員會作證，他提到了與中國副總理何立峰會晤事宜，表示兩人本周末將會面，他期待與何立峰討論與伊朗戰爭有關的制裁問題。

微軟畫紅線立下「AI憲法」影響全球基建投資 牽動廣達、鴻海

繼Anthropic、OpenAI、SpaceX等大咖喊出AI發展過快，應放慢精進AI模型效能的速度之後，微軟也畫「AI紅線」，喊出「人本AI」（Humanist AI）概念，立下自家「AI憲法」。

亞洲高收益債 市場贏家！受惠大陸融資成本下降 企業違約數量減少

隨著中國融資成本持續下降，並改善發債企業的財務狀況，亞洲高收益債券已成為全球債券市場中一個令人意想不到的贏家。

WTO呼籲修復世界貿易體系

世界貿易組織（WTO）15日表示，如果世界貿易體系分裂，變成少數幾個地緣政治集團或更多區域集團，預估到本世紀中葉，經濟活動將大幅減少。

兩大核能機構示警 全球鈾料十年內面臨短缺

經濟合作發展組織（OECD）核能署（NEA）與國際原子能總署（IAEA）聯名警告，全球鈾礦業者必須啟動開發計畫，以避免到2030年代中期時出現鈾料供給緊俏的窘境。由於電力業者及各國政府對核電擴張投下5兆美元的大賭注，兩大機構的評估無異當頭一棒。

歐盟築高牆防網路危害兒少 平台應加強年齡驗證、提供管控工具

歐盟執委會文件顯示，歐盟將提出一項限制令，限制15歲以下未成年人使用社群媒體、影片分享平台、AI聊天機器人和線上遊戲。這是迄今為止保護該區兒少免受網路危害的最全面計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。