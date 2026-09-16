兩大核能機構示警 全球鈾料十年內面臨短缺

經濟合作發展組織（OECD）核能署（NEA）與國際原子能總署（IAEA）聯名警告，全球鈾礦業者必須啟動開發計畫，以避免到2030年代中期時出現鈾料供給緊俏的窘境。由於電力業者及各國政府對核電擴張投下5兆美元的大賭注，兩大機構的評估無異當頭一棒。

兩大機構在報告中預測，屆時全球核電將加速擴張。由於新鈾礦開發需時15-20年，甚至更久，但預料2050年之前全球核電能量至少將增加42%，甚至增加一倍以上。

IAEA鈾料主管漢利表示，「我們的確需要更多新（鈾）礦來因應需求，而且的確急迫」；他並警告，已經確認的礦源，未必就能轉變成新的鈾料供源。

這份又稱「紅皮書」的報告指出，由於投資者已砸下龐大資金，發展新一代小型核電反應爐，可望在未來十年內達到商業化，因此時間非常急迫；除非業者現在就決定開發新礦，否則可能面臨核燃料短缺壓力。

報告指出，目前鈾料市場表面上供需平衡，但其實不然；近幾年鈾料庫存持續下降，且預料將進一步縮減。儘管從地理上觀察全球並不缺少鈾源，但領先性的開發計畫仍相對遲滯，使可供開發的潛在蘊藏量相當稀薄，而且在這份兩年報製作期間，全球並沒有新礦開始生產。