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WTO呼籲修復世界貿易體系

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

世界貿易組織（WTO）15日表示，如果世界貿易體系分裂，變成少數幾個地緣政治集團或更多區域集團，預估到本世紀中葉，經濟活動將大幅減少。

美國去年大幅提高對各國的關稅，並繼續對一些國家徵收新關稅。所幸這些措施尚未引發廣泛的報復，這些國家也多半未對非美國進口商品提高關稅。

根據WTO的年報，目前仍有72%的全球貨物貿易，是在符合其非歧視性規則的條件下進行，但低於之前的80%。儘管關稅提高、政策不確定性加劇，但在AI投資熱潮的推動下，2025年和今年上半年貿易流動仍快速增長。

然而，WTO的經濟學家們認為這種現狀無法持續，他們呼籲各方努力，修復和更新多邊貿易體系。  

WTO研究了貿易體系可能分裂的兩種方式。在一種情景下，許多國家將在可能以美國和中國為中心的地緣政治集團內部，相對自由地進行貿易，但這些集團之間的商業往來將受到限制。WTO的經濟學家估計，到2050年，這將使全球出口降低18.6%，經濟產出減少5.1%。

另一條可能是，進出口流動將以近年來激增的自由貿易協定為中心。在這種情景下，出口將降低26.9%，國內生產毛額（GDP）將萎縮6.9%，其中最貧窮的國家將承受最大損失。

WTO 修復 地緣政治 關稅

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