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鷹鴿攻防！Fed利率決策會議登場 鮑爾、傑佛遜、鮑蔓態度最關鍵

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國聯準會（Fed）15日起召開為期兩天的利率決策會議，盤點Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）成員過往談話與立場，可發現鷹鴿陣營旗鼓相當。路透
美國聯準會（Fed）15日起召開為期兩天的利率決策會議，盤點Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）成員過往談話與立場，可發現鷹鴿陣營旗鼓相當。路透

美國聯準會Fed）15日起召開為期兩天的利率決策會議，盤點Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）成員過往談話與立場，可發現鷹鴿陣營旗鼓相當，最終決策可能決定於已卸下主席的理事鮑爾、副主席傑佛遜（Philip Jefferson）及理事鮑蔓等三位較少發表看法的官員。

彭博資訊經濟學家指出，儘管市場預期Fed本周升息機率已達92.5%，但FOMC內部對於是否升息爭論，可能會比外界預期更激烈，因為即便市場已幾乎充分反映本周升息的可能性，但經濟基本面對於升息論據的支持還不夠充分。

CNBC盤點FOMC決策官員過往談話與立場。考慮到Fed主席華許8月在傑克森洞發表的鷹派言論，他可能身處升息陣營，理事庫克8月初也說她「準備」對通膨「採取行動」。

在7月決策中，達拉斯聯準銀行總裁蘿根、克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克及明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里等三名官員，都對當時按兵不動的決策投下異議票，主張升息，現在立場也可能不會改變。

理事巴爾最近幾周也對通膨升高可能更為根深柢固，表達憂慮，表示他對升息持開放態度。

主張按兵不動最受關注官員當屬理事沃勒，在FOMC內部頗具影響力的紐約聯準銀行總裁威廉斯兩周前也認為應採取「觀望態度」。

費城聯準銀行總裁鮑爾森與芝加哥聯準銀行總裁古斯比也顯露更具耐心傾向。

如此一來，近幾個月都未發表貨幣政策談話的傑佛遜、鮑爾及鮑蔓，可能成為關鍵人物。

另外還有一個變數：若華許推動升息，原先猶豫不決的官員可能給予支持，以呈現團結一致形象，畢竟異議票多寡不只顯現FOMC內部對通膨看法的歧見，還彰顯對華許領導的信心投票。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師認為，這次投下異議票者可能不到兩人，彭博經濟學家預期只有一人。

Fed FOMC 美國聯準會

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