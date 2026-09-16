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美石油業示警燃料危機來了 川普：柴油短缺要怪烏克蘭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國石油業高層警告，庫存與緊急儲備提供的緩衝機制大致已耗盡，目前看不到油價迅速回落訊號，燃料危機已然到來。圖為德州一座加油站的柴油加油機。 法新社
美國石油業高層警告，庫存與緊急儲備提供的緩衝機制大致已耗盡，目前看不到油價迅速回落訊號，燃料危機已然到來。圖為德州一座加油站的柴油加油機。 法新社

美國石油業高層警告，庫存與緊急儲備提供的緩衝機制大致已耗盡，目前看不到油價迅速回落訊號，燃料危機已然到來。

荷莫茲海峽長期受阻，全球商業燃料庫存持續消耗超過六個月，戰略石油儲備無法再大幅釋出，沙烏地阿拉伯一條繞過海峽的重要輸油管上周遇襲停擺。分析師估計，全球油市每天至少減少250萬桶原油供應。

雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）表示，先前降低供應與價格風險的手段，差不多都用光了，卻仍看不見情勢迅速緩和跡象。

早在3月，埃克森美孚、雪佛龍及康菲石油等三大美國石油公司執行長就警告川普政府，荷莫茲海峽若長期封閉，可能導致柴油等成品油短缺。

中東緊張局勢近來再度升高。伊朗持續攻擊通過荷莫茲海峽的油輪；葉門武裝組織胡塞則攻擊沙國基礎設施與軍事據點，並破壞連接阿布蓋格原油設施與紅海港市延布的東西輸油管。

中國大陸先前連續數月動用原油庫存，供應近半數每日需求，近期已恢復向國際供應商擴大採購，進一步加劇全球供應壓力。

紐時報導，面對全球柴油短缺，川普把矛頭指向烏克蘭。他上周日已要求烏克蘭總統澤倫斯基，停止攻擊俄羅斯煉油廠，稱烏克蘭可以攻擊其他目標，但不能打擊柴油生產，因為這正造成全球短缺並「傷害全世界」。就在川普發言前數小時，烏克蘭才證實再次攻擊俄境內煉油廠。

根據紐約時報，美國柴油平均價格上周日升至每加侖6.20美元，自美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗以來暴漲約65%；普通汽油漲至4.31美元，漲幅約45%。國際能源總署（IEA）指出，中東衝突與俄烏戰爭，已將全球煉油體系推向極限，兩場戰爭都急需取得進展，才能避免市場供應進一步緊縮、需求也被迫萎縮。

白宮希望透過提高委內瑞拉石油產量及增加美國煉油能力壓低價格。美國內政部長伯格姆13日表示，這只是「暫時性」干擾，並否認白宮正認真考慮暫停出口柴油等成品油。

川普誓言對伊朗施加經濟壓力，並排除派遣地面部隊，更預期戰事將持續到11月期中選舉。Pickering Energy Partners創辦人皮克林表示，這番話正是戰事將拖長訊號。投資人則認為，戰事可能遠遠拖過11月。

石油 荷莫茲海峽 油價 川普 烏克蘭

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