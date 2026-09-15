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加密貨幣市場不振衝擊小型交易所 CoinEx宣布停業

中央社／ 香港15日綜合外電報導
總部位於香港的加密貨幣交易所CoinEx今天宣布決定終止營運。比特幣示意圖。圖／AI生成
總部位於香港的加密貨幣交易所CoinEx今天宣布決定終止營運。比特幣示意圖。圖／AI生成

總部位於香港的加密貨幣交易所CoinEx今天宣布決定終止營運，反映出數位資產長期低迷，對業界造成重大衝擊，迫使較小業者退出市場

路透社報導，世界規模最大加密貨幣比特幣價格之前數月徘徊在接近2年來最低價位約6萬美元，較去年10月創下的近13萬美元高峰腰斬。

儘管近期因美元價值降低疑慮，掀起一波比特幣價格反彈，但在美國聯邦準備理事會（Fed）可能升息及美國重要加密貨幣立法「清晰法案」（Clarity Act）帶來的不確定因素影響下，這波漲勢證明只是曇花一現。

CoinEx在聲明中表示，由於加密貨幣市場長期疲軟、整體交易量和流動性萎縮，加上各主要交易地區不斷提高監管要求，因此決定停止營運、啟動有序逐步關閉程序。

根據數位資產管理公司ChainUp Investment的資料，7月比特幣現貨平均單日交易量已降至約22億美元，創2023年11月以來新低；8月再降至約18億美元，顯示市場參與度已跌到接近3年來谷底。

CoinEx宣布，今天起逐步終止各項業務，提領服務則會持續至12月22日。CoinEx並表示，其資產準備率維持在100%以上，所有用戶的資產均受完整保障，可全數提領。

加密貨幣 市場 比特幣 Fed

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