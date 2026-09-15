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AI資料中心上太空 德新創助美建10萬顆衛星算力網

中央社／ 柏林15日專電

人工智慧快速發展推升全球資料中心用電需求，美國太空公司Orbital提出把AI資料中心「搬上太空」，計畫部署最多10萬顆衛星建立大型運算網路，德國衛星新創ReflexAerospace近日宣布加入計畫，負責設計專用衛星平台。

AI運算需要龐大電力，高效能晶片也帶來冷卻需求，加上土地與電網容量有限，包括SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）等產業人士近來紛紛提出將AI運算中心送上太空，利用太陽能供電，降低對地面資源的依賴。

德國產經媒體商報（Handelsblatt）報導，總部位於洛杉磯的Orbital今年提出太空AI資料中心計畫，構想最多部署10萬顆衛星，直接在軌道上提供大規模算力

Orbital與Reflex Aerospace簽署開發協議，由Reflex主導首顆衛星Orbital-1及後續衛星的平台設計，成為Orbital獨家衛星平台供應商。原型衛星預計2027年底完成，若計畫順利，最快2028年在美國投入生產。

根據Reflex Aerospace新聞稿，Orbital-1開發重點包括將AI運算產生的數百千瓦廢熱排向太空，以及利用大型太陽能板供電，最高功率接近250千瓦。

Reflex Aerospace共同創辦人巴爾海默（WalterBallheimer）告訴商報，太空接近真空，無法像地面資料中心利用空氣對流散熱，因此必須透過大型散熱器，以輻射方式將熱能排向太空。

Orbital-1未來將在「晨昏軌道」（dawn-dusk orbit）上，沿著地球日夜交界飛行，以減少劇烈溫差，讓散熱系統更容易維持穩定。

巴爾海默指出，散熱等技術問題已有解決方案，真正困難的是降低成本。一組由多顆AI晶片組成的資料中心機櫃重達1800公斤，以目前火箭發射成本，送上太空可能耗費數百萬美元。

太空資料中心已成科技及太空產業競逐的新領域，歐洲太空政策研究所（ESPI）研究指出，全球已有約30家公司投入相關技術，包括SpaceX、Starcloud及Axiom Space。

德國近年也加速布局太空科技，聯邦政府去年底通過「太空安全戰略」，規劃未來數年投入超過350億歐元（約新台幣1兆2860億元）。總理梅爾茨（Friedrich Merz）發布計畫時表示，太空科技攸關國家安全及經濟前景，將大力強化德國太空產業及技術能力發展。

算力 太空 衛星

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