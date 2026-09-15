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引進中國大陸就被偷光…美漿果品牌布局藍莓巿場陷殘酷廝殺

中央社／ 北京15日綜合外電報導
美國水果種植商將優質藍莓品種和高科技種植引進中國，卻面臨和其他產業進軍當地同樣下場。圖/AI生成
美國水果種植商將優質藍莓品種和高科技種植引進中國，卻面臨和其他產業進軍當地同樣下場。圖/AI生成

美國水果種植商將優質藍莓品種和高科技種植引進中國，卻面臨和其他產業進軍當地同樣下場，深受智慧財產侵權、非法種植規模龐大所擾，陷入產能過剩，價格一落千丈的殘酷廝殺。

「華爾街日報」報導，大約15年前，美國水果種植商怡顆莓（Driscoll's）的高管前往中國，希望將藍莓打造成這個國家的下一個熱門食品。

這家總部位在加州的公司派出一名專家前往中國西南部的雲南省考察農地，與全球藍莓育種公司簽約以鎖定優質品種，並引進高科技種植技術，大規模生產這種當時極少有中國消費者食用的水果。到2020年，怡顆莓已能向中國各大超市供應數千噸藍莓。

隨後，該公司成為又一家遭遇中國企業激烈競爭的美國企業。

隨著種植藍莓能創造財富的說法傳開，中國企業家迅速建起自己的農場。他們採用與怡顆莓類似的高科技種植技術，甚至被指仿效怡顆莓供貨農戶所使用的溫室設計。中國法院一宗裁定顯示，部分商家盜用該公司受專利保護的品種。中國國有銀行也為這股熱潮推波助瀾，為藍莓種植戶提供專項貸款。

自從2010年以來，中國的藍莓產量已增至原來的25倍。2021年，中國超越美國成為全球最大的藍莓生產國，到2025年，中國的年產量已達到美國的兩倍。

藍莓價格跌至很低的水準，一盒9盎司藍莓通常只要3美元甚至更低。官方媒體高調宣傳「藍莓自由」時代已經到來，普通人也能盡情享用這種一度頗為稀罕的水果。

但對藍莓行業裡幾乎所有人來說，這卻是一場殘酷的廝殺，深受智慧財產權侵權和利潤大幅下滑的困擾。

這種模式在中國許多行業屢見不鮮，尤其是在經濟成長放緩之際。尋找新利潤增長點的企業紛紛湧入前景看好的新興領域，藉助低成本的政府支持融資迅速擴大規模，有時也遊走在智慧財產權法律規定的邊緣。隨之而來的，便是產能迅速過剩，價格一落千丈。

在中國，這種競爭循環被稱為「內捲」。對耐吉（Nike）、星巴克（Starbucks）等公司而言，這種競爭已將中國市場從昔日的「搖錢樹」變成棘手之地。

怡顆莓已在中國對多家公司提起20多起訴訟。該公司指控稱，其中一些公司拿走其擁有智慧財產權的藍莓植株進行培育繁殖，之後賣給競爭對手種植戶。一些西方水果公司還與私人調查員合作，讓調查員假扮成採購商或農戶進入苗圃購買植株，隨後迅速送往實驗室進行DNA檢測，以證明這些植株屬於非法盜用的品種。

全球行業組織國際藍莓組織（International BlueberryOrganization）在8月一份報告中警告稱：「非法苗圃和非法種植規模極為龐大，這意味著數千公頃的非法種植地將繼續照常營運，未來還會有數千公頃新增非法種植地。」

幾十年來，中國一直不願發展那種將美國推上農業強國地位的大型企業化農場。如今，藉助創新、技術以及仿效作法，中國在更多農產品領域展現出競爭力，大型農業企業在其中發揮的作用也日益凸顯。

從牛油果到榴蓮，中國正在不斷開拓新興經濟作物，其番茄醬產量更是如此龐大，以至於兩年前義大利農戶甚至出動船隊發起抗議，反對在薩勒諾港卸載中國番茄製品。

哥本哈根大學（University of Copenhagen）學者發表在「自然-食品」（Nature Food）期刊上的衛星數據顯示，2019年全球約60%的溫室集中在中國，顯著提升水果和蔬菜產量。而最新數據表明，這一比例如今甚至更高。

上海水果行業顧問史密斯（David Smith）說：「只能說，這就是中國。無論他們涉足哪個領域，一旦決定種植，就會把其他國家的規模比下去。」

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