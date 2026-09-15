美股早盤／4大指數漲跌互見！費半獨強、晶片股回神 台積ADR挫低0.1%

油價從盤中高點回落，略為緩和公債賣壓，但聯準會（Fed）周三（16日）利率決策出爐前，投資人態度審慎，美股15日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下跌0.5%，標普500指數跌0.2%，那斯達克指數跌0.1%，但費城半導體指數上漲0.8%。

台積ADR挫低0.1%，但輝達上揚0.9%，美光和SK海力士ADR也均走高1%以上。

布蘭特原油價格回檔至每桶約106美元，美國10年期公債殖利率從稍早的5%，微降至4.99%；公債殖利率與價格呈反向走勢。

殖利率走升，開始嚇到股市投資人。美國銀行最新的基金經理人訪調顯示，看多股市的經理人從上月的56%縮減至49%。同時，經理人的現金部位從3.5%升至3.9%，為今年3月以來的最大單月增幅。訪調並說，「債市失序拋售」為市場的頭號尾部風險。

巴克萊（Barclays）報告寫道，利率攀升已打壓估值，日益對股票構成風險。儘管盈餘迄今為止抵銷了下行壓力，但美國10年期公債殖利率逼近5%門檻，為歷史性的重要轉捩點，超過此一水位，股票通常會遭遇更持續的阻力。通膨風險徘徊不去與殖利率上揚，盈餘成長的緩衝，恐怕益發難以維持。

報告說，巴克萊的基本情境預測，仍正面看待股票，但倘若殖利率實質高於當前水位，將提高激烈重新計價的風險。

市場估計，Fed 16日升息機率突破九成，要是官員按兵不動、或緊縮步伐不及預期，投資人也許會要求更高的殖利率，來抵禦通膨。