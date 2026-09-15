Google前研究員也發聲 警告AI恐「殺死全人類」：時間所剩不多

一名曾任職Google DeepMind的人工智慧（AI）研究員發出警告，表示AI技術可能「殺死全人類」，並指避免這項後果的時間恐怕已所剩不多。

路透社報導，Google DeepMind前員工楚格泰（Bilal Chughtai）在社群平台X發文指出：「我最近從Google DeepMind辭職了，我在那裡從事通用人工智慧（AGI）的安全性及對齊研究。」

「我真心相信，AI有殺死我們所有人的潛力，而要避免這樣的後果，我們的時間恐怕已經不多了。」

根據楚格泰的領英（LinkedIn）個人頁面，他曾在Google DeepMind擔任研究工程師，期間與人共同撰寫多篇研究論文，他已於今年7月離職。

楚格泰也提到，安全駕馭AI並非不可能，但這需要各方協調，「以避免AI企業之間進行瘋狂競賽」。

他補充：「我們必須將AI的發展速度控制在社會能應付的範圍內，在新興風險造成極大危害前就進行妥善處理。」

Anthropic研究員考克森（Jacob Coxon）上週宣布離職，並表示部分原因為「打造AI的人真心相信，AI可能在2020年代結束前讓我們全部滅亡」。在這之後，公眾對AI潛在危險的擔憂日益升高。

在近期的憂慮聲浪下，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）上週末呼籲放慢先進AI研發速度，他的主張獲得SpaceXAI的馬斯克（Elon Musk）及OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）罕見齊聲支持，並引發AI「末日論」辯論。

不過美國總統川普（Donald Trump）駁斥這些警告，並在社群媒體上稱AI產業要求監管是「騙局」。