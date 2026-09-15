油價續漲亞股收盤全倒 美債殖利率破5%衝上19年新高

中東緊張情勢升溫，刺激油價走揚，加深通貨膨脹疑慮，美國10年期公債殖利率攀上19年高點，投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）本週將調高利率，亞洲股市今天收盤應聲跌。

法新社報導，美國和伊朗衝突不見緩和跡象，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）又奪下關鍵替代航道控制權，引發國際兩大油價布倫特原油和西德州中級原油價格本月雙雙衝破每桶100美元，今天皆再漲2%多，令全球更加擔憂通膨情勢。

青年運動與獲沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍對抗，上週奪下葉門的紅海沿岸地帶並掌控曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）。由於美伊交戰影響波斯灣的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行，令曼德海峽重要性大增。

此外，青年運動對沙烏地阿拉伯發動無人機攻擊後，沙國週末宣布關閉東西向輸油管。

美國運輸及農業主要用油柴油價格今天站上歷史新高每加侖6.27美元，10年期美債殖利率今天也觸及2007年以來最高水準5.02%，聯準會面臨更大的緩和通膨壓力。市場目前預估，美國央行本週會議升息機率超過9成。

另一方面，美國人工智慧（AI）開發商Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）表明支持業界一同放慢AI發展以加強了解相關風險後，今天科技股早盤小幅漲勢後繼無力，收盤延續昨天跌勢。

東京股市今天收盤大致持平，香港股市收挫1.0%，上海股市收跌0.5%，雪梨、新加坡、台北、首爾、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也全數收低。