Waymo2027年進軍東京 Robotaxi挑戰日本市場

谷歌（Google）母公司Alphabet旗下的Waymo今天宣布，將於2027年在東京都內將無人自動駕駛計程車（Robotaxi）投入商業營運，但仍面臨日本獨有的商業慣例與法規等課題。

「日本經濟新聞」報導，無人Robotaxi目前由美國與中國領先。

原本外界預期，Waymo初期在日本營運時，會先讓人類駕駛坐在駕駛座上。不過，Waymo聯合執行長馬瓦卡納（Tekedra Mawakana）今天接受採訪時表示：「在為乘客提供服務時，我們非常重視完全無人的自動駕駛。」

無人Robotaxi的營運範圍將位於東京都內，並以逐步擴大至約100輛車規模為目標。車資將依照現行計程車核准的收費制度。

使用者可透過計程車叫車App「GO」及Waymo的App叫車。正式商業營運將使用英國汽車製造商「捷豹」（Jaguar）的電動車I-PACE，由大型計程車業者「日本交通」負責營運，並承擔車輛管理及維修工作。

Robotaxi會利用車載攝影機、雷達及光學雷達（LiDAR）掌握周遭環境，並將資訊收集為地圖資料。馬瓦卡納表示：「從東京的人潮到狹窄巷弄，都能順利適應。」

Waymo的前身是2009年成立的Google自動駕駛部門，2016年分拆獨立，成為Google的姊妹公司。目前Waymo主要在美國15座城市提供無人Robotaxi叫車服務，也正在倫敦及德國慕尼黑籌備服務。

在美國加州舊金山，使用者可以透過Waymo App直接叫車，車輛也能行駛高速公路。Waymo表示，目前用戶每週搭乘次數超過50萬次。

而Waymo自2024年12月起，便與叫車App「GO」及「日本交通」展開合作。

作為Waymo的競爭對手，英國新創公司Wayve則與日產汽車、Uber以及日本的「日之丸交通」合作，預計2026年下半年在東京進行試營運。

在允許共乘服務的海外市場，Waymo等自動駕駛業者通常從系統開發、車輛持有到事業營運一手包辦。另一方面，Uber相關人士表示，由於日本對共乘服務設有限制，Robotaxi被視為計程車的一種，「必須由取得旅客運送服務許可的計程車業者負責營運」。

日本計程車業界過去以安全等理由反對開放共乘服務，但對於能讓計程車業者參與的Robotaxi，態度則完全轉變，認為這有助於解決駕駛人力不足，因此積極推動導入。

全國計程車、租賃車聯合會會長，同時也是「日本交通」及叫車App「GO」會長的川鍋一朗，是日本計程車業界的重要人物。他也出席馬瓦卡納今天的記者會。

川鍋一朗表示：「Robotaxi將成為解決計程車業者一直頭痛的事故、勞動力不足，以及交通空白地區問題的答案。」並詳細說明推動Robotaxi的目的。

不過，Waymo想在日本順利拓展版圖，還會先碰到不少阻礙。

日本是少數由計程車業界掌握Robotaxi普及主導權的國家。由Waymo等業者提供自動駕駛技術，再由計程車公司等支付費用的商業模式，將增加技術使用費，因此外界對於事業的獲利能力仍存在疑問。

在法規方面，針對特定條件下可完全自動駕駛的「Level 4」，日本的門檻也相對較高。

在美國，只要符合國家安全標準，由車輛製造商自行進行認證，就可以讓車輛在公共道路上行駛。

中國則由政府以國家政策推動自動駕駛車普及，地方政府劃定區域進行Robotaxi技術實證，並對百度（Baidu）、小馬智行（Pony.ai）等本土業者提供資金支援，加快實用化速度。

日本自2023年4月起已允許Level 4自動駕駛營運。由於公車行駛路線固定，目前以公車導入較為領先；但計程車每位乘客的目的地不同，相關法規仍未跟上自動駕駛計程車的實現需求。

除了車輛及自動駕駛設備的安全審查外，若要在沒有駕駛員的情況下行駛，還必須取得各都道府縣公安委員會的許可。

若要收費載客，也必須完成「道路運送法」規定的相關程序。此外，業者必須具體說明行駛區域、時段、降雨量等條件，以及遠端監控和發生事故時的應對方式。

日本民眾的接受度也是一大障礙。日本調查公司「MM總研」今年6月針對全國3000人進行的調查顯示，近半數受訪者對Robotaxi的「安全性」抱持疑慮。實際上，若無人駕駛車輛發生事故，目前究竟由誰負責，責任歸屬仍未明確。

日本版Robotaxi終於開始起步，但若只將它視為傳統計程車事業的延伸，也逐漸顯現其侷限。面對快速的技術革新，日本仍需要重新制定整體發展藍圖。