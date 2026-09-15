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中國投資者增持海外資產 瑞士百達基金規模突破50億美元

中央社／ 台北15日電

路透社今天報導，受益於中國投資者增持海外資產，瑞士資產管理公司百達（Pictet）管理的一支全球多資產基金今年規模由16億美元增至51億美元。

報導並提到，北京當局今年稍早時對於透過無牌經紀帳戶進行的離岸投資加強審查，推動了透過合法跨境管道銷售的外國基金需求。

註冊地在香港的百達策略收益基金管理資產規模已從年初的16億美元增至51億美元。

百達資產管理日本以外亞洲地區仲介業務的主管Freeman Tsang表示，該基金約60%的管理資產來自透過基金互認（Mutual Recognition of Funds，MRF）計畫進入的中國大陸零售市場。

報導說，基金互認計畫為跨境投資管道，符合資格的香港基金可透過該計畫在中國大陸銷售產品。

中國5月宣布嚴厲打擊透過非法跨境證券進行的跨境投資，以引導境外投資透過合法管道進行，並且保護投資者。

合格境內機構投資者（QDII）計畫是中國大陸投資者購買海外資產的重要管道，但由於QDII計畫的監管額度收緊，外國基金管理人正日益尋求基金互認和跨境理財通等較新的管道，以把握中國大陸投資者的需求。

瑞士 北京 基金

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