中國工銀機密文件曝光！海外分行成戰略融資樞紐 踩洗錢紅線、提供金援

最新調查揭露，全球資產規模最大的中國工商銀行倫敦分行，長期充當北京地緣戰略融資樞紐，屢踩洗錢防制紅線，更常態性為普亭親信、涉貪獨裁政權關聯等企業提供金援。

國際調查記者聯盟（ICIJ）報導，中國工商銀行（ICBC）倫敦分行位於英國倫敦的金融區核心地帶，也是工銀位於海外的重鎮，歷經過去30年發展，旗下資產已達數百億美元，並隨著中國在世界舞台上崛起而迅速擴張。

國際調查記者聯盟攜手23家媒體，共同分析工銀2005年至2024年間、多達480萬份機密文件，揭露工銀內部運作與決策機制的神秘面紗。

這項名為「中國資本」（China Capital）的跨境調查發現，工銀北京總行多次直接下令，要求海外行員配合北京當局執行政治任務，例如鞏固同盟關係、收購天然資源並掌控全球基礎建設。

工銀倫敦分行常態性為資金流向不透明、企業股權結構模糊的公司提供融資，並將這些交易包裝成支援「一帶一路」倡議或「中國製造2025」等國家優先政策。一名防制洗錢專員2019年在一份內部備忘錄中寫道：「行內幾乎毫無意願終止這些涉及高金融犯罪風險的業務。」

在西方各國金融機構全面對莫斯科祭出制裁之際，工銀卻反其道而行。2024年，美英兩國為切斷俄羅斯軍費來源，宣布禁止進口俄羅斯鎳金屬，但文件顯示，當時工銀倫敦分行與其他海外分行仍持續研議向俄羅斯總統普丁親信掌控的礦業巨頭，提供人民幣貸款與其他金融服務，以確保中國電動車及電池供應鏈的原料供應。

俄國全面入侵烏克蘭後，工銀是少數大幅擴大對俄業務的外資銀行之一。基輔經濟學院（Kyiv School ofEconomics）分析，工銀2022至2023年間在俄羅斯的總營收暴增1倍以上，2024年獲利約達3.7億美元。

華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）副總裁華克（Christopher Walker）受訪時直言，中國的銀行雖提供「全球各地渴望獲得」的資金，卻將傳統銀行標準、透明度與究責機制拋諸腦後，更夾帶監控、審查與「菁英俘虜」（elite capture）等腐蝕性效應。

儘管工銀在美、加與盧森堡等多國屢遭監管機關以防制金融犯罪的法規缺失為由開罰，全球十多國監管部門也曾示警，但中國駐尚比亞使館回應時仍聲稱海外融資嚴格遵循市場與國際規範，絕不謀求政治利益；中國政府透過發言人駁斥有關「放款不透明」的「虛假說法」。

工銀是中國自稱為商業銀行的4大國有控股金融機構中，規模最大的一家，但這4家機構同時也身負雙重任務，既要追求利潤最大化，又要服務黨國的經濟利益。

工銀一直是中國全球擴張戰略的重要力量，截至去年底，已在49個國家與地區設立410個子公司與分行，目前資產規模已突破8兆美元，穩居全球資產總額最大的銀行。