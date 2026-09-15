日本敲定稅制改革 食品消費稅率將降至1%、為期2年

日本政府今天在內閣會議通過稅制改革大綱，自2027年4月起的2年間，食品消費稅率調降至1%，並預定自2029年度起正式導入新的給付制度。

日本放送協會（NHK）、「日本經濟新聞」報導，在2027至2028年度期間，政府將以相當於食品消費稅降至1%所減少稅收的規模，先行向中低所得者發放補助。

政府預計在10月上旬召集的臨時國會提出相關法案，目標在年底前通過，力拚落實高市早苗在今年2月眾議院選舉中提出的消費稅減稅政見。

政策大綱明定，食品消費稅率將在2027年4月開始從目前的8%降至1%，2029年4月恢復至8%。2029年度起正式導入與所得連動的給付制度，並將食品減稅定位為新給付制度開始前的「過渡措施」。

2029年度的給付將分兩次發放，對於先行給付對象，政府預定在4月發放半年的補助；之後根據前一年度所得資料決定新的給付對象，並在秋季發放另外半年的補助。

當消費稅率恢復至8%時，消費者可能會感受到相當於實質加稅7個百分點的負擔。政府希望透過給付制度減輕民眾負擔感，避免消費下滑。

先行給付預計以中低所得的現職勞工為主要對象，至於整體給付制度的具體所得門檻及給付金額，將在今後進一步討論。2030年度以後，則預計每年秋季發放一次。

至於食品消費稅減稅以及2027至2028年度先行給付所需財源，大綱中點出，為取得市場信任，將不依賴特例公債籌措。食品消費稅減稅預估每年將造成約4.3兆日圓稅收減少。

政府表示，將透過檢討補助金、租稅特別措施，以及增加稅外收入等方式，全面檢討歲出與歲入，籌措所需財源，並將在年底編列2027年度預算案的過程中得出結論。

至於2029年度以後的所得連動型給付，大綱寫明「有必要確保永久性財源」。針對食品消費稅減稅造成地方稅收減少，政府也明定將透過地方特例交付金全額補足。

在新的所得連動型給付費用分擔方面，政府將與地方共同負擔，但與補足地方稅收的措施分開計算。大綱規定，中央政府負擔2/3以上，其餘由都道府縣及市町村各負擔一半。行政作業費及系統修改費則由中央政府全額負擔。

此外，政府將針對受到影響的農林漁業者等，導入依個別業者營業額提供補助的機制；對餐飲業者則提供外帶等業務多元化支援。

另外，為因應稅率調整後可能出現來不及更換商品價格標籤等情況，目前要求店家標示含稅價格的「總額表示義務」，在稅率調整前後各2個月期間，將允許店家標示調整前或調整後的含稅價格。

此外，對於已登錄年金等公款領取帳戶的民眾，政府將建立無須申請即可發放給付的機制，以減輕市町村及民眾的行政作業負擔。