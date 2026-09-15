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美調整對加新關稅範圍！新增起司摩托艇等正式生效 這幾項商品獲豁免

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普（左）與加拿大總理卡尼（右）。 法新社
美國總統川普（左）與加拿大總理卡尼（右）。 法新社

美國針對加拿大商品新一波關稅的適用範圍進行重大調整，於今天正式生效，包括起司和摩托艇等產品新增列入受影響清單，而衛生紙、釣魚竿零件及水泥則獲得豁免。

法新社報導，這項措施在美國期中選舉前幾週實施，家庭和企業正為高昂生活成本所苦，近來對加拿大商品的關稅可能進一步推高部分群體的開銷。

美國針對受到50%關稅影響的加拿大商品清單作出最新調整，高層官員重申，這些關稅只適用於雙邊貿易總額中的一小部分。

新增的受影響商品包括各類起司、摩托艇、紙類，以及鋁和鋼製品，床墊及特定類型家具也在名單之列。

不過，衛生紙面紙、釣魚用具，以及裝在超過4公升容器內的威士忌，現在都已經豁免於此一50%關稅。

此外，冬季氣候嚴峻地區所需的融雪鹽，以及建築工程所需的水泥，同樣被排除在新關稅之外。

這一波關稅行動標誌著北美鄰國間不斷升級的貿易戰最新一輪交鋒。

8月與加拿大談判破裂後，美國總統川普針對價值200億美元加拿大進口商品加徵50%關稅，引發渥太華反制，對等價值美國商品開徵報復性關稅。

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關稅 起司 加拿大 美國 川普

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