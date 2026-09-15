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外資買美股超車美債 美元漲跌邏輯可能要變了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
外資流入美股的資金規模罕見超越美債，反映美國企業與政府財務狀況的落差。圖為華爾街路牌。美聯社
外資流入美股的資金規模罕見超越美債，反映美國企業與政府財務狀況的落差。圖為華爾街路牌。美聯社

金融時報報導，外國投資人買進美股的規模已超越美國公債，為本世紀罕見現象。

德意志銀行分析美國財政部資料發現，截至今年6月的一年內，流入美股的國際資金以12個月移動平均計算，相當於美國GDP的2.8%，高於美債的2%。除了新冠疫情及全球金融危機後的短暫時期，這是本世紀首見。

資金轉向反映美股吸引力持續增強。大規模的AI投資推升企業獲利，標普500指數今年上漲約12%，可望連續第四年繳出兩位數漲幅。

相較之下，美國政府債務上月突破40兆美元，財政赤字持續擴大，加上通膨及聯準會獨立性引發疑慮，投資人對持有美債日益謹慎。

貝萊德歐洲、中東及非洲全球固定收益主管透納（James Turner）直言，政府公債已不再像過去那樣被視為無風險資產。

美國10年期公債殖利率本周一突破5%，是2023年以來首見；30年期殖利率今年也由4.83%升至5.32%

德銀全球外匯研究主管薩拉維洛斯（George Saravelos）形容這是「美國資產市場的巨變」，反映民間資產負債表蓬勃成長、公共部門卻持續惡化。

他認為，美元未來可能與美股資金流向有更緊密的連動，在市場風險偏好升高、資金湧入美股時走強。這將打破美元過去通常在避險情緒升高、資金轉進美債時上漲的規律。

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