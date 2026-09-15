美債殖利率破5%後回落 市場靜待聯準會決策

美國聯邦準備理事會（Fed）本週將公布利率決策，在市場靜待結果之際，10年期美國公債殖利率今天攀抵數年高點後回吐漲幅。

美國財經媒體CNBC報導，這項指標性殖利率尾盤上漲逾1個基點，報4.987%，盤中一度觸及5.014%，創下2023年10月以來新高；這項利率直接牽動房貸、車貸及信用卡債務。

對聯準會短期利率政策最為敏感的2年期美公債殖利率，在上週觸及2024年7月以來最高水準後，今天上漲逾1個基點，報4.658%。

對地緣政治風險較敏感的長天期30年期美公債殖利率，則下跌不到1個基點，報5.353%。

一個基點等於0.01個百分點，公債殖利率與價格呈現反向走勢。

這波最新走勢出現之前，11日公布的8月消費者物價指數（CPI）數據符合預期，但正如過去5年來的情況一樣，仍遠高於聯準會設定的2%通膨目標。

上週公布的CPI報告，是聯準會15日與16日召開貨幣政策會議前所能見到的最後一項通膨指標。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具，市場預期聯準會在這次政策會議升息1碼的機率目前達92.3%。

自由資本市場公司（Freedom Capital Markets）首席市場策略師伍茲（Jay Woods）表示：「從數據與當前市場預期來看，升息會是更明確俐落的決定。」

他說：「我相信市場已消化這項預期，甚至可能因升息而上揚。若按兵不動，可能會引發市場負面反應，因為這再次凸顯聯準會落後於形勢。」

10年期美債殖利率短暫觸及具有重要心理意義的5%大關。殖利率若進一步突破5.02%，將達到2007年7月、即2008至2009年全球金融危機爆發前以來的最高水準。