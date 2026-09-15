川習會前中國擴大對美採購 簽20年LNG長約

川習會前，中國持續增加對美採購。繼日前購買100萬噸美國大豆後，中國燃氣再與美國維吉公司簽署20年液化天然氣（LNG）採購合約，自2030年起，每年將採購50萬噸美國液化天然氣。

路透社報導，中國燃氣與維吉公司（VentureGlobal）14日在泰國曼谷舉行的Gastech能源會議上宣布這項協議。維吉公司表示，包括此協議在內，中國燃氣目前與公司簽訂的長期LNG採購安排合計達到每年250萬噸。

中國燃氣董事長劉明輝表示，這項協議進一步強化中國燃氣的能源供應組合，也展現公司建立國際能源交易平台的承諾。

這項交易正值中國國家主席習近平預計本月下旬訪問華府之前。

中國是全球最大液化天然氣進口國，也曾是美國液化天然氣的主要買家，2021年進口價值高達62億美元的LNG。不過自北京2025年2月中旬對美國能源產品加徵的關稅以來，中國基本上停止進口美國液化天然氣。

報導指出，與此同時，中國對LNG的需求也有所降溫，中國2025年LNG進口量降至6843萬噸，創3年來新低。近年中國更加重視管線天然氣與再生能源，使LNG在能源結構中的占比逐漸下降。

儘管中國已暫停對美國商品加徵24%的額外關稅一年，但仍保留對美國能源產品的關稅，其中LNG稅率為15%。