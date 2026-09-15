彭博：DRAM缺貨恐拖到2030年 HBM4還會漲

全球DRAM供應吃緊可能比市場原先預期拖得更久。彭博行業研究（BI）分析師認為，只要大型雲端業者持續加碼人工智慧（AI），DRAM供需緊俏局面預料至少延續至2027年，甚至可能拖到2029至2030年；其中HBM4明年價格還可能進一步上漲，三星電子、SK海力士和美光可望持續受惠。

BI指出，記憶體晶片業者優先擴充高頻寬記憶體（HBM）產能，將排擠一般DRAM供應。HBM若要生產和一般DRAM相同的記憶體容量，需要三至四倍的矽晶圓，產能需求也差不多要增加三至四倍，使DRAM產能更難迅速擴充。。若產能按目前預估成長，供應最快2028年才可能追上需求；若擴產不如預期，缺貨時間還會延長。

BI在一場研討會調查約60名與會者，34.5%認為DRAM將在2028年轉為供過於求，31%認為要到2029年，另有31%認為得等到2030年或更晚。

最大變數仍是AI投資。Google、亞馬遜、微軟、Meta、SpaceX和甲骨文2027年資本支出預料持續大幅成長。調查顯示，67.8%受訪者認為大型雲端業者目前並未投資過度，20.3%認為已經過度。若AI投資持續擴大，DRAM供應吃緊可能一路延續至本十年末。