韓股盤後交易新制上路 目標24小時交易拚國際競爭力

韓國交易所（KRX）盤後交易新制上路，讓投資人能在下班時段即時買賣股票，也讓正常交易時段結束後發生的國內外資訊更迅速反映在價格上，被視為朝24小時交易邁出的第一步，強化韓國股市基礎設施的國際競爭力。

韓國原有的下午4時至6時盤後單一價格交易制度自昨天起取消，新制延長至晚間8時，韓國綜合股價指數（KOSPI）及KOSDAQ指數大部分股票，以及存託憑證（DR）均可進行盤後交易，約有38家證券公司參與，市占率達95.2%。KONEX市場股票則不在交易範圍內。

KRX盤後市場昨天開市首日成交量達7224萬股、成交金額1兆8177億韓元（約新台幣428億元），分別相當於當天KRX正常交易時段的7.04%及8.03%；同時，NXT盤後市場成交金額為1兆7896億韓元（約新台幣421億元），兩者盤後市場市占率大致各半。

根據韓聯社報導，專家認為，KRX開設盤後市場的意義，在於擴大投資人對交易所的選擇權。韓國交易所先前曾表示，在以美國為首的全球主要交易所陸續出現延長交易時間趨勢的情況下，韓國資本市場若要避免在競爭中遭到淘汰，長期而言勢必要建立24小時交易體系。

韓國交易所表示，「為持續強化韓國股市基礎設施的競爭力，將持續關注全球交易所延長交易時間的趨勢」，並稱「未來計劃研議分階段延長交易時間」。

韓國交易所副理事長宋基明（音譯）表示，在那斯達克等美國主要交易所預計今年底啟動23小時交易、爭取流動性的競爭日益激烈之際，此舉是為韓國資本市場建立與海外市場競爭所需的最低限度基礎設施。

韓國資本市場研究院資深研究委員呂密林（音譯）表示，韓國交易所延長交易時間，可讓正常交易時段結束後發生的國內外資訊更迅速反映在價格上，提升價格發現功能。他也說：「收盤後出現的資訊可率先反映在盤後市場，減輕隔天開盤時的價格調整壓力。」

呂密林也預期，海外投資人也可在自己國家的交易時段買賣韓國股票，有助改善韓國市場的可及性。

不過也有分析認為，由於延長交易時間本身並非全新的變化，因此投資人實際感受到的改變可能有限。因為韓國替代交易平台Nextrade早已營運上午8時至8時50分的盤前市場、以及下午3時40分至晚間8時的盤後市場，已有不少投資人習慣在正常交易時段之外進行即時交易。

ETF與ETN未被納入盤後市場交易標的，也被視為一項限制。在近來散戶投資ETF比重提高的情況下，下午4時至8時仍無法交易相關商品，被認為是一項不足。

散戶投資人團體「韓國股票投資者聯合會」也反對延長股票市場交易時間，主張若交易時間延長，市場環境將變得更加有利於外國投資人及機構投資人，「大多數散戶投資人既缺乏因應能力，也不具備同等資訊力，因此與外資及機構投資人之間的差距將進一步擴大。」