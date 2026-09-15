快訊

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

魅力泰難擋♥泰國與日本男男戀影劇為何受歡迎？

分離焦慮／幼兒入園哭到心碎 爸媽「偷跑」是下下策

聽新聞
0:00 / 0:00

韓股盤後交易新制上路 目標24小時交易拚國際競爭力

中央社／ 首爾15日專電
韓國交易所（KRX）盤後交易新制上路。美聯社
韓國交易所（KRX）盤後交易新制上路。美聯社

韓國交易所（KRX）盤後交易新制上路，讓投資人能在下班時段即時買賣股票，也讓正常交易時段結束後發生的國內外資訊更迅速反映在價格上，被視為朝24小時交易邁出的第一步，強化韓國股市基礎設施的國際競爭力。

韓國原有的下午4時至6時盤後單一價格交易制度自昨天起取消，新制延長至晚間8時，韓國綜合股價指數（KOSPI）及KOSDAQ指數大部分股票，以及存託憑證（DR）均可進行盤後交易，約有38家證券公司參與，市占率達95.2%。KONEX市場股票則不在交易範圍內。

KRX盤後市場昨天開市首日成交量達7224萬股、成交金額1兆8177億韓元（約新台幣428億元），分別相當於當天KRX正常交易時段的7.04%及8.03%；同時，NXT盤後市場成交金額為1兆7896億韓元（約新台幣421億元），兩者盤後市場市占率大致各半。

根據韓聯社報導，專家認為，KRX開設盤後市場的意義，在於擴大投資人對交易所的選擇權。韓國交易所先前曾表示，在以美國為首的全球主要交易所陸續出現延長交易時間趨勢的情況下，韓國資本市場若要避免在競爭中遭到淘汰，長期而言勢必要建立24小時交易體系。

韓國交易所表示，「為持續強化韓國股市基礎設施的競爭力，將持續關注全球交易所延長交易時間的趨勢」，並稱「未來計劃研議分階段延長交易時間」。

韓國交易所副理事長宋基明（音譯）表示，在那斯達克等美國主要交易所預計今年底啟動23小時交易、爭取流動性的競爭日益激烈之際，此舉是為韓國資本市場建立與海外市場競爭所需的最低限度基礎設施。

韓國資本市場研究院資深研究委員呂密林（音譯）表示，韓國交易所延長交易時間，可讓正常交易時段結束後發生的國內外資訊更迅速反映在價格上，提升價格發現功能。他也說：「收盤後出現的資訊可率先反映在盤後市場，減輕隔天開盤時的價格調整壓力。」

呂密林也預期，海外投資人也可在自己國家的交易時段買賣韓國股票，有助改善韓國市場的可及性。

不過也有分析認為，由於延長交易時間本身並非全新的變化，因此投資人實際感受到的改變可能有限。因為韓國替代交易平台Nextrade早已營運上午8時至8時50分的盤前市場、以及下午3時40分至晚間8時的盤後市場，已有不少投資人習慣在正常交易時段之外進行即時交易。

ETF與ETN未被納入盤後市場交易標的，也被視為一項限制。在近來散戶投資ETF比重提高的情況下，下午4時至8時仍無法交易相關商品，被認為是一項不足。

散戶投資人團體「韓國股票投資者聯合會」也反對延長股票市場交易時間，主張若交易時間延長，市場環境將變得更加有利於外國投資人及機構投資人，「大多數散戶投資人既缺乏因應能力，也不具備同等資訊力，因此與外資及機構投資人之間的差距將進一步擴大。」

韓股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓股盤後交易新制上路 延至晚間8時改採即時買賣

韓股盤後交易新制上路 延至晚間8時收盤 恐面臨流動性挑戰

韓股盤後交易新制生效 小型股價格劇烈波動

00662分割倒數！1拆5降低交易門檻 重要時程一次看、這天起停止交易

相關新聞

中東戰火燒到Costco 美國機油限購、價格近翻倍 台灣未跟進限購

中東戰事推升油價，連美國好市多（Costco）都開始限購機油。好市多自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）全合成機油限制會員每七天最多購買兩組，售價還從平常約30美元大漲至57.99美元，反映原油供應吃緊的衝擊正從汽柴油一路蔓延至機油等油品。

微軟發布人工智慧行為準則 強調AI須由人類掌控

微軟（Microsoft）人工智慧（AI）部門今天發布行為準則，規範旗下AI模型如何運作。外界日益擔憂AI潛在風險之際，...

美債殖利率破5%後回落 市場靜待聯準會決策

美國聯邦準備理事會（Fed）本週將公布利率決策，在市場靜待結果之際，10年期美國公債殖利率今天攀抵數年高點後回吐漲幅

川習會前中國擴大對美採購 簽20年LNG長約

川習會前，中國持續增加對美採購。繼日前購買100萬噸美國大豆後，中國燃氣再與美國維吉公司簽署20年液化天然氣（LNG）採...

人類毀滅倒數…真有末日或深層盤算？ 美巨頭齊喊放慢AI重點一次看

多名美國AI企業領袖近日以安全理由呼籲放慢AI研發腳步。美國總統川普與輝達執行長黃仁勳則持相反看法，川普甚至稱「AI將接...

美油業高層宣告燃料危機來了！ 川普：柴油荒要怪烏克蘭

美國石油業高層警告，庫存與緊急儲備提供的緩衝機制大致已經耗盡，目前看不到油價迅速回落的訊號，燃料危機已經到來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。