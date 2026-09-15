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中東戰火燒到Costco 美國機油限購、價格近翻倍 台灣未跟進限購

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
中東戰事推升油價，連美國好市多（Costco）都開始限購機油。路透
中東戰事推升油價，連美國好市多（Costco）都開始限購機油。路透

中東戰事推升油價，連美國好市多（Costco）都開始限購機油。好市多自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）全合成機油限制會員每七天最多購買兩組，售價還從平常約30美元大漲至57.99美元，反映原油供應吃緊的衝擊正從汽柴油一路蔓延至機油等油品。

好市多官網顯示，除科克蘭每瓶5夸脫的全合成機油遭限購外，美孚1號（Mobil 1）機油也遭限購，每名會員最多五組，每組六瓶、每瓶946毫升（即美制1夸脫），售價43.99美元。

台灣好市多官網目前未見限購措施，兩款科克蘭全合成機油仍正常販售，每組六瓶、每瓶946毫升，售價均為859元，網站也未標示購買數量限制。這兩款機油產地均為美國。美國機油供應吃緊若持續，後續是否波及台灣市場值得留意。

國際油價近日大漲，布蘭特原油周一盤中突破每桶109美元，西德州原油（WTI）也站上104美元，終場分別收在105.68和101.39美元。沙烏地阿拉伯東西向輸油管上周遭來自伊拉克的無人機攻擊受損後關閉，使供應更加吃緊。

油價上漲也使煉油業者生產汽柴油的利潤提高，因而優先生產燃料，排擠製造合成機油所需的基礎油，進一步推高機油價格。中東戰事也已帶動美國汽柴油價格上漲，柴油每加侖更突破6美元，創歷史新高。

中東 Costco 原油

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