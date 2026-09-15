避免網路殘害兒少！歐盟將修法嚴限15歲以下使用IG與AI聊天機器人

路透見到的一份歐盟執委會文件顯示，歐盟將提出一項限制令，限制15歲以下未成年人使用社群媒體、影片分享平台、AI聊天機器人和線上遊戲。這是迄今為止保護兒童免受網絡危害的最全面計畫。

歐盟這項提案是「歐盟兒少法案」的一環，歐盟執委會主席范德賴恩和歐盟科技執委維爾庫南預定周四正式提出該法案。范德賴恩可能在周三歐盟國情咨文中宣布部分政策細節。

此時正值全球日益愈來愈擔憂大型數位平台可能對兒少健康與安全造成的影響，這類平台包括Meta旗下Facebook與Instagram、TikTok、Google旗下的YouTube，以及ChatGPT。

該文件顯示，「歐盟的做法應讓未成年人能夠從數位服務的巨大潛力中受益，同時還要保護他們不會受到傷害和剝削。必須限制科技公司接觸我們孩子的管道，而不是反其道而行。」

依據提案，15歲及以上的青少年可開設自己的帳號；而13-14歲的青少年可請父母在家長控制下開設社群媒體和影音分享平台具限制功能的帳號，並限制聯絡人和使用時間。

文件指出，3-12歲兒童的帳號將完全由父母控管，且只能使用符合嚴格安全標準的兒童友善服務。3歲以下幼兒不可使用這些服務。

歐盟執委會的提案還將涵蓋影音遊戲平台，要求根據年齡分階段使用各類服務，而企業面臨的責任將依據服務類型和兒童年齡而不同。

歐盟執委會拒絕置評。社群企業則表示，他們已採取預防措施，且許多平台都將註冊社群媒體的最低年齡限制設定為至少13歲。

根據這份文件，企業將必須繳納監管費，以提供監管機構執法和監督工作的資金。接下來幾個月，歐盟執委會必須與歐盟各國及歐洲議會共同制定草案細節，之後才能成為法律。

路透看到的草案列舉了對企業提出的要求，包括避免採用會導致上癮的設計和有害的推播。企業還必須提供工具，讓兒童能夠輕鬆舉報有害內容，並提供有效的家長管控工具。社群媒體和影音分享平台將被要求在用戶開通新帳號時驗證兒童年齡；而線上遊戲平台則必須在兒童下載遊戲前驗證其年齡。