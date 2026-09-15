越南Grab恐抽5成司機發起罷工 政府調查是否違反競爭法

知名叫車平台Grab因引進新費用機制並高額抽成，部分越南司機在網路發起「大關機」罷工抗議。面對車資過低與佣金最高達5成的爭議，越南國家競爭委員會已正式介入調查，審查其定價政策並評估是否違反競爭法。

越南街頭到處可見身穿Grab外套、頭戴Grab安全帽的機車騎士，這間總部在新加坡的公司以汽機車叫車、外送及快遞等服務融入越南人生活中。商店販售的Grab鮮綠色外套說明，它甚至成為了次文化象徵。

然而由於車資低、佣金高，越南Grab再次躍上新聞版面。Grab7月更新服務條款，引入了隨時間、天氣和供需波動的「應用靈活使用費」，越南媒體VTCNews報導，在多重扣款與平台抽成下，司機被抽走的比例最高竟然可達車資的50%。

長期累積的不滿情緒在Grab司機中蔓延，導致部分河內和胡志明市司機在12日至13日發起集體關閉應用程式的「大關機」罷工活動，向公司施壓，要求重新考慮分成比例。

越南快報（VnExpress）11日報導，在一個有超過31萬名成員的叫車司機論壇上，許多Grab司機表示，工作5小時後收入不到15萬越南盾（約台幣183元）；有些司機反映，4到5公里的行程只能賺到1.1萬到1.2萬越南盾。

28歲的春雄（Xuan Hung）2020年起在河內從事叫車App司機工作。2年前他改開私人汽車，每天工作14至15小時，每月收入約3,000萬越南盾（約台幣3萬7000元）。

春雄向越南快報表示，Grab目前支付給汽車駕駛的車費僅為每公里4000至5000越南盾（約台幣4.8至6元），機車騎士則為每公里2500越南盾。而其他平台則為每公里6000至7000越南盾。「車費太低了，我不得不關閉Grab應用程式，轉用其他叫車平台。」

他還說，許多同事也對此感到不滿，因根據駕駛時間的不同，各種扣款可能高達3成至5成，而且駕駛者還必須自行承擔燃油費和車輛磨損費。

越媒12日報導，面對Grab車手的罷工聲浪，越南競爭監管機構已介入調查，並於日前與Grab高層會面，要求其說明其車費、手續費和佣金的訂定方式。

越南工貿部下屬的國家競爭委員會11日表示，正審查和核實有關Grab定價和收費政策的投訴。

該委員會還要求越南其他幾家叫車平台提供類似文件，以便進行比較和評估。委員會表示，資訊收集和核實工作正在進行中。根據審查結果，監管機構將評估此事，若發現違反競爭法的跡象，將採取進一步行動或進行調查。

越南Grab表示，他們分別向摩托車駕駛和汽車駕駛收取20%和25%的佣金，此外司機收入還需扣除稅金和平台費用。Grab發言人告訴越媒，公司已經注意到司機在社群媒體上的討論，並正認真評估情況。

這並非第一次Grab司機因佣金比例和獎金政策而集體抗議、關閉應用程式。2017年，Grab將河內和胡志明市的應用程式使用費從5%提高到20%，許多駕駛隨即集體抵制應用程式，駕車在城市街道上進行抗議。

2018年1月，公司將汽車和摩托車服務的佣金率從20%提高到23.6%，越南北部和南部的司機舉行大規模抗議活動。隨後，該公司恢復了20%的佣金率。2019年中也有一次抗議費用上漲的行動。近年也不斷傳出行程分配演算法修改、獎勵政策不一致、帳戶封禁缺乏透明度等投訴。

胡志明市平心郡App叫車機車司機工會主席黎丹柳（Le Tan Luu）向越南快報證實，司機收入最近有所下降，因為平台為了吸引和留住乘客而降低車費，但佣金抽成卻維持不變。然而他希望司機不要「自發聚集」造成秩序混亂，而是蒐集證據交給監管單位。

儘管有人呼籲罷工，但部分司機仍繼續上路。45歲河內司機德明（Duc Minh）就說，他仍在接單，但只接受出價更高的訂單，「若我關閉這個App，我的家人就會失去收入」。

面對這次爭議與政府出手，越南Grab聲明，「司機可以自由決定何時登入或退出平台，不會因暫時停止工作而受到處罰。」

Grab自2014年進入越南市場以來，都是越南市占率最高的叫車營運商，直到2024年第4季被本土電動車隊平台Xanh SM超越。目前Xanh SM市占率約40%、Grab約36%，第3位的Be則約6%。