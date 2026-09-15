今晨國際頭條一次看／美10年期公債殖利率破5％ AI減速論延燒

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

美國10年期公債殖利率破5％ 華爾街面對利率新時代

Wall Street Confronts Prospect of a New Era After Treasury Yield Hits 5%

摘要

美國10年期公債殖利率14日升破5%，為2023年以來首見。華爾街日報指出，戰爭推升能源價格與通膨疑慮，引發債券賣壓；投資人正評估5%是否會成為更持久的新常態，進一步墊高政府、企業與消費者的融資成本。

為何重要

10年期美債是全球資產定價的重要基準。若殖利率持續站穩5%，房貸、企業融資與政府利息負擔都將承受更大壓力。

華盛頓郵報

川普要加速AI競賽 科技業者籲放慢開發

Trump wants to push tempo of AI race, countering tech leaders’ call for slowdown

摘要

Anthropic、OpenAI與Google高層支持放慢AI開發，並私下討論成立跨產業安全標準機構；美國總統川普則主張不該減速，認為過度管制只會讓中國大陸得利。科技業希望增加安全措施，白宮與共和黨領袖則反對政府以更嚴格法規介入。

為何重要

爭議同時牽動AI安全、產業競爭與美中科技戰；若業者自願減速或建立共同標準，將直接改變前沿模型的開發節奏。

金融時報

美國10年期公債殖利率觸及5％ 2023年來首見

Ten-year Treasury yield hits 5% for first time since 2023

摘要

美國10年期公債殖利率一度升至5.01%，之後回到約4.98%，自2023年以來首度觸及5%。金融時報指出，伊朗戰爭帶來的油價與通膨衝擊，加上債務供給與龐大資金需求，正把全球最受關注的金融指標推向數十年高檔。

為何重要

5%不只是債市門檻，也會傳導至房貸、企業資金成本與股市估值；若通膨壓力不退，聯準會政策空間將更加受限。

衛報

AI業者籲放慢開發 相關科技股全面下挫

AI-linked stocks slide after tech bosses call for slowdown in 'reckless' development

摘要

Anthropic、OpenAI與SpaceX領袖上周呼籲放慢被稱為「魯莽」的AI開發後，相關科技股14日普遍下跌。輝達跌3.3%、AMD跌4%、台積電跌1.2%，軟銀更重挫13%；川普則痛批加強AI管制是「有病的陰謀」。

為何重要

市場已開始把AI安全爭議轉化成估值風險；若開發速度、資本支出或監管方向改變，台積電等AI供應鏈也會直接受到影響。

路透

美國ICE逮捕人數激增 遣返卻未同步上升

ICE arrests keep soaring. Here’s why they are not leading to more deportations.

摘要

美國聯邦移民及海關執法局8月逮捕近5.1萬人，連續第三個月創新高，但遣返仍約每日1,200人。路透分析政府資料指出，愈來愈多被捕者沒有刑事定罪或現成遣返令，加上庇護案件、航班與接收國限制，使川普大規模遣返目標受阻。

為何重要

逮捕與遣返的落差顯示，即使川普政府擴大執法，仍受司法程序與後勤能力限制，大規模遣返存在明顯執行瓶頸。

美聯社

川普政府撤銷電廠溫室氣體排放限制

EPA eliminates rule that limits planet-warming greenhouse gas emissions from power plants

摘要

美國環保署宣布撤銷前總統拜登時代對燃煤與天然氣電廠的溫室氣體排放規範，並另提方案，試圖限制未來政府重新管制。環保署稱可替產業省下逾3,000億美元；環保團體則警告將增加健康與氣候成本，相關措施預料面臨訴訟。

為何重要

電廠約占美國氣候汙染四分之一。這項政策不只逆轉前政府氣候路線，也將影響電力投資、司法攻防與美國的減碳方向。

（本文與AI協作）