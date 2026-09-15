阿聯鉅資押注太空AI 建造全球最大衛星基礎設施

阿聯積極布局人工智慧與太空產業，將投入鉅資與國際夥伴打造全球最大AI衛星基礎設施。此專案標誌阿聯將進入「後石油年代」，從原本對此地底下液體黃金的依賴，轉型至懸浮在未來軌道上的創新資源。

阿聯官媒「阿提哈德報」（Aletihad）近日報導，阿拉伯聯合大公國（阿聯）所屬公司Marlan Space將與美國公司Loft Orbital共同投資10億美元（約新台幣317億元），建設一套AI衛星設備Altair-Next Gen。這將是全球最大的人工智慧衛星基礎設施。

報導指出，阿聯在這項合作中最具代表性的角色是「製造衛星」。Marlan Space與Loft Orbital合資成立的製造商Orbitworks，將在設於阿聯的工廠內生產衛星。目前進入生產階段的衛星有10顆，整體計畫預計製造50顆。

Altair-Next Gen衛星與傳統地球觀測衛星最大的不同，在於將AI運算能力直接搬上太空。50顆衛星將搭載光學、雷達及其他感測器，蒐集海面、陸地及基礎設施資訊後，在軌道上直接分析，而非先將大量原始影像傳回地面，再交由地面電腦處理。

衛星可直接判斷觀測到的「事件」，再把警報傳回地面，預計可將傳統系統可能需要數小時的資料處理時間縮短至數秒。首批應用場景將鎖定在海事安全監控、野火偵測、災害應變及港口和重要基礎設施安全。

這項9日在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）見證下簽署的專案計畫，也將結合法國AI公司Mistral，以及美國太空企業BlackSky等業者。

主要投資商Marlan Space是阿布達比國際控股集團（IHC）旗下所屬公司；而IHC是阿布達比最具實力的企業，由國家安全顧問Sheikh Tahnoun bin Zayed AlNahyan領導。

Loft Orbital主要負責提供技術。其與NASA噴射推進實驗室合作的視覺語言模型，已能讓衛星理解圖像，並以自然語言接收指令。

此外，法國公司Mistral將提供AI模型，部署於衛星上；美國公司BlackSky則供應超高解析度光學衛星；再由法國公司MaiaSpace作為發射合作夥伴。

IHC執行長舒伯（Syed Basar Shueb）表示，這種將阿聯資本，結合美國技術、歐洲供應鏈及法國市場的混合架構，可同時錨定多個地緣技術生態。

Orbitworks執行長莫伊比（Hamdullah Mohib）也表示，此計畫將使阿聯從衛星服務買家轉為供應商。

阿聯在2019年正式採納「2031年國家人工智慧戰略」，將AI列為國家長期發展核心，以在2031年能躋身全球人工智慧領導國家。阿聯近年更是持續降低對石油與天然氣的依賴，也積極推廣Made in UAE在地製造，並將AI、半導體、資料中心、金融科技及太空列為非石油經濟的重要成長領域。

首顆Altair AI衛星預計10月發射。隨50顆衛星逐步部署後，阿聯押注的將不再只是傳統的太空產業，而是把AI運算、地球觀測及安全服務整合到軌道上，藉此尋找石油經濟外的新成長引擎。