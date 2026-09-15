美債殖利率破5%還創19年新高 五股力量恐把全球資金成本推入新常態

美國10年期公債殖利率周一盤中突破5%，為2023年來首見，並創2007年來盤中新高。上百美元油價、通膨、Fed升息、美國40兆美元債務和AI籌資潮多重夾擊，市場開始擔心，美債殖利率可能突破近年4%至5%的區間，全球資金成本進入更高的新常態。

美債10年期公債殖利率周一最高升至5.012%，為2007年來盤中新高，終場回落至4.960%。2023年10月殖利率也曾盤中觸及5%，但當時隨即引來大量買盤，當天迅速降回4.8%附近。這次回落幅度較小，使交易員開始思考，5%究竟仍是殖利率的天花板，還是可能像2000年代一樣，長時間站在5%以上。

最新一波債市賣壓直接來自油價。中東能源供應風險升高，布蘭特原油周一一度漲至每桶109.80美元，最後收105.68美元。國際油價居高不下使通膨壓力再起，市場預期聯準會（Fed）周三升息1碼的機率已超過九成，而且可能不只升息一次。

這也讓Fed陷入兩難。如果升息，企業和家庭借貸成本將進一步提高；但如果此時不升息，投資人可能認為Fed無力遏止通膨，反而繼續拋售長債。威靈頓管理公司經理人庫拉納（Brij Khurana）直言，如果Fed現在不升息，就可能失去對長期殖利率的控制。美銀則認為，如果Fed升息並明確表態會全力壓制通膨，反而可能讓長期殖利率回落。

5%之所以成為市場紅線，是因為10年期美債殖利率牽動全球數兆美元資產的定價。美國房貸利率最近已逼近7%，企業籌資成本也隨之提高；債券報酬率愈高，美股相對吸引力也愈低。花旗美股策略師花旗策略師克羅納特（Scott Chronert）形容，5%是一道「紅線」，一旦持續突破，美股難免受到衝擊。

AI熱潮讓情況更加複雜。一方面，殖利率升高可能提高資料中心和AI基礎建設的籌資成本；另一方面，大型科技公司把AI視為攸關未來競爭力的投資，即使資金變貴，也未必像其他企業一樣削減支出。這也可能使高利率對經濟的壓抑效果比過去來得慢。

另一個更難化解的壓力來自美國財政。聯邦債務已突破40兆美元，約為十年前兩倍，政府發債愈來愈多，科技公司又為AI建設大舉籌資，政府和企業同時爭奪資金。財政部長貝森特近期一再擴大買回長債，希望壓低殖利率，但相較龐大的美債市場，買回規模仍相當有限。

巴克萊全球研究部主席拉賈迪亞（Ajay Rajadhyaksha）認為，買回未能阻止殖利率上升，正說明問題不只是市場流動性不足，而是「美國長期發行太多債務」。

因此，5%真正的考驗不是10年期殖利率能不能短暫站上這個數字，而是什麼力量能讓它下降。目前經濟仍具韌性、油價超過100美元、Fed可能重新升息，美國又必須持續大量發債。PGIM固定收益共同投資長彼得斯（Greg Peters）認為，除了經濟衰退之外，目前很難找到足以讓利率明顯下降的因素。