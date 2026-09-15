快訊

網球／時代的眼淚 24年來世界前10首度不見三巨頭

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

川普貼文連發！批AI末世論、全球暖化都是騙局 親電黃仁勳力挺產業

聽新聞
0:00 / 0:00

Salesforce年會將登場 Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長阿特曼將出席

中央社／ 舊金山14日專電
美國企業軟體巨頭Salesforce年度科技大會Dreamforce將登場，市場關注與Anthropic合作推出的Claudeforce客戶採用。圖為2025年Dreamforce大會。中央社
美國企業軟體巨頭Salesforce年度科技大會Dreamforce將登場，市場關注與Anthropic合作推出的Claudeforce客戶採用。圖為2025年Dreamforce大會。中央社

美國企業軟體巨頭Salesforce年度科技大會Dreamforce明天登場，2大AI模型開發商AnthropicOpenAI執行長將出席，為大會增添話題。Salesforce與2家公司的競合關係，及其AI策略能否持續帶動成長備受關注。

Salesforce上個月底公布優於預期的財報，並在同天宣布與Anthropic推出Claudeforce整合方案，把Salesforce功能帶進Claude，也將Claude的AI能力整合至Salesforce平台，帶動股價隔日大漲近23%。在Dreamforce會議上，市場將進一步觀察Claudeforce如何落實。

今年上半年，市場擔憂Anthropic的Claude、OpenAI的ChatGPT等AI工具可能衝擊傳統企業軟體需求，Salesforce股價一度累計下跌逾4成，近日回升至接近年初的水準。

美國時間15日登場的Dreamforce，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）預計將在主題演講現身，與Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）同台，聚焦Claudeforce願景。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也將在主題演講後與班紐夫對談，探討OpenAI如何推動前沿AI發展及如何與Salesforce合作，將AI轉化為企業可以信任的工具。

Anthropic和OpenAI近期因首次公開募股（IPO）計畫、以及呼籲放緩AI發展話題不斷。儘管Dreamforce上預期將關注與Salesforce的合作，2位執行長出席為大會增添熱度。

「市場觀察」網站（MarketWatch）分析，Salesforce正在變成更具競爭力的AI企業，這個新的市場敘事將在Dreamforce面臨檢驗。

針對投資人關注的Claudeforce的實際運作，「市場觀察」引述瑞銀集團（UBS）分析師基爾史提德（Karl Keirstead）在報告中的說法表示，對Salesforce與Anthropic合作感到樂觀，但現在要判斷其對Salesforce明年營收成長的影響還太早。

美國投資銀行尼達姆（Needham）分析師伯格（Scott Berg）則告訴「市場觀察」，Claudeforce代表Salesforce的「策略轉變」，但他不確定客戶會如何看待整合Claude之後的Salesforce平台，因為這在某方面意味Salesforce須讓出對使用者介面的控制權。

Salesforce今天隨企業軟體股走強，收漲4.7%，報每股259.43美元。

OpenAI ChatGPT Claude Anthropic

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科技巨頭Anthropic執行長籲放緩技術發展 亞洲AI概念股齊挫

Anthropic連兩季賺錢 化解AI燒錢疑慮

AI發展放緩 得看美中安全共識 奧特曼：川習若達協議 應同獲和平獎

奧特曼再喊AI踩煞車：放慢不是停止 最大難題是中國大陸

相關新聞

川普貼文連發！批AI末世論、全球暖化都是騙局 親電黃仁勳力挺產業

美國總統川普14日在真實社群連發數篇貼文，自稱「騙局終結者」，直斥「AI將接管世界」和全球「暖化」一樣都是騙局，並在致電輝達執行長黃仁勳時，為AI與資料中心辯護。

AI踩煞車重擊晶片股 費半大跌5.9% 輝達跌3.4%

AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型開發，引發市場擔心AI投資和資料中心需求受到影響，晶片股周一首當其衝，費城半導體指數重挫5.9%。國際油價持續站在每桶100美元以上、美國10年期公債殖利率盤中突破5%，升息疑慮升高，美股三大指數全面收黑。

今晨國際頭條一次看／美10年期公債殖利率破5％ AI減速論延燒

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

美債殖利率破5%還創19年新高 五股力量恐把全球資金成本推入新常態

美國10年期公債殖利率周一盤中突破5%，為2023年來首見，並創2007年來盤中新高。上百美元油價、通膨、Fed升息、美國40兆美元債務和AI籌資潮多重夾擊，市場開始擔心，美債殖利率可能突破近年4%至5%的區間，全球資金成本進入更高的新常態。

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，根據Macro Risk Advisors分析，若央行展開升息，可能引發美股標普500指數回檔，而且第一波就會大跌10%，年底前會再跌一波，因為企業利潤率會受到壓縮、獲利展望惡化，市場將開始為新一輪緊縮周期做準備。另外，摩根士丹利現在轉而認為，Fed將在9月和12月分別升息1碼。

iPhone Duo才剛登場 蘋果史上最大新品潮將一路排到2027年

蘋果上周才發表iPhone Duo、iPhone 18 Pro、AirPods 5和新款Apple Watch，接下來半年仍有大批新品排隊登場。執行長特納斯接棒後，正推動蘋果號稱歷來最雄心勃勃的產品計畫，不只Mac、iPad和入門iPhone將全面換代，更將首度大舉進軍智慧家庭螢幕。貫穿這波新品攻勢的主軸則是Siri AI，蘋果希望藉此追趕在人工智慧（AI）領域領先的矽谷同業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。