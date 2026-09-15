Salesforce年會將登場 Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長阿特曼將出席

美國企業軟體巨頭Salesforce年度科技大會Dreamforce明天登場，2大AI模型開發商Anthropic和OpenAI執行長將出席，為大會增添話題。Salesforce與2家公司的競合關係，及其AI策略能否持續帶動成長備受關注。

Salesforce上個月底公布優於預期的財報，並在同天宣布與Anthropic推出Claudeforce整合方案，把Salesforce功能帶進Claude，也將Claude的AI能力整合至Salesforce平台，帶動股價隔日大漲近23%。在Dreamforce會議上，市場將進一步觀察Claudeforce如何落實。

今年上半年，市場擔憂Anthropic的Claude、OpenAI的ChatGPT等AI工具可能衝擊傳統企業軟體需求，Salesforce股價一度累計下跌逾4成，近日回升至接近年初的水準。

美國時間15日登場的Dreamforce，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）預計將在主題演講現身，與Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）同台，聚焦Claudeforce願景。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也將在主題演講後與班紐夫對談，探討OpenAI如何推動前沿AI發展及如何與Salesforce合作，將AI轉化為企業可以信任的工具。

Anthropic和OpenAI近期因首次公開募股（IPO）計畫、以及呼籲放緩AI發展話題不斷。儘管Dreamforce上預期將關注與Salesforce的合作，2位執行長出席為大會增添熱度。

「市場觀察」網站（MarketWatch）分析，Salesforce正在變成更具競爭力的AI企業，這個新的市場敘事將在Dreamforce面臨檢驗。

針對投資人關注的Claudeforce的實際運作，「市場觀察」引述瑞銀集團（UBS）分析師基爾史提德（Karl Keirstead）在報告中的說法表示，對Salesforce與Anthropic合作感到樂觀，但現在要判斷其對Salesforce明年營收成長的影響還太早。

美國投資銀行尼達姆（Needham）分析師伯格（Scott Berg）則告訴「市場觀察」，Claudeforce代表Salesforce的「策略轉變」，但他不確定客戶會如何看待整合Claude之後的Salesforce平台，因為這在某方面意味Salesforce須讓出對使用者介面的控制權。

Salesforce今天隨企業軟體股走強，收漲4.7%，報每股259.43美元。