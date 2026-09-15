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川普貼文連發！批AI末世論、全球暖化都是騙局 親電黃仁勳力挺產業

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川普貼文連發！批AI末世論、全球暖化都是騙局 親電黃仁勳力挺產業

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普13日搭乘空軍一號從愛爾蘭飛往馬里蘭州安德魯斯聯合基地途中，向媒體發表談話。法新社
美國總統川普13日搭乘空軍一號從愛爾蘭飛往馬里蘭州安德魯斯聯合基地途中，向媒體發表談話。法新社

美國總統川普14日在真實社群連發數篇貼文，自稱「騙局終結者」，直斥「AI將接管世界」和全球「暖化」一樣都是騙局，並在致電輝達執行長黃仁勳時，為AI與資料中心辯護。

川普先質疑，商業史上何曾有產業領袖主張監管，而這些規範一旦嚴格實施，反而會把自己逼向消亡與破產？他稱AI接管世界、摧毀人類等說法都是騙局，並與俄羅斯、烏克蘭及兩次彈劾騙局並列，還指美國因「毀滅主義者」（Destructionists）和「偏差者」（Deviants）的卑劣手段與非法行為，被迫承受其他騙局與詐騙。

川普接著表示，中國大陸國家主席習近平剛宣布，中國絕不阻礙AI或AI的未來發展；谷歌則因美國許可程序太過困難，打算在芬蘭興建大型廠房。川普對此表示不滿，希望谷歌改變想法，並稱AI和資料中心將成為史上最偉大的經濟發展引擎，規模超越石油、黃金、鑽石，甚至網際網路，在他任內不會遭「精心運作的破壞勢力」阻擋。

川普又把聲稱AI會摧毀世界、資料中心不利社區的人，與不久前聲稱世界將因「氣候變遷」而滅亡者畫上等號，稱「那場騙局沒能奏效，現在他們又轉向下一場」，並指這些人是「為邪惡、有害事業革命」的革命分子，替不以美國最佳利益為念的人工作。

他隨後再自稱「騙局終結者」，稱正在破除AI將接管、吞噬並摧毀世界，以及機器人將進軍城市、消滅所有人的騙局，「這甚至比俄羅斯騙局或全球暖化騙局還要瘋狂」。川普最後又稱，「AI將接管世界」和全球「暖化」一樣都是騙局，「照那種說法，所有人現在早就死了」，並抨擊「激進左派『蠢主黨人』（Dumocrats）」從不放棄、卻很少獲勝，希望選民已經看清楚。

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳當天在洛杉磯出席一場科技峰會時接到川普來電。川普為AI與資料中心辯護，稱兩者有利美國經濟，認為相關安全疑慮遭過度誇大，並預測人工智慧將成為「未來20到25年的石油，比網際網路還要大」。

現場畫面顯示，黃仁勳把手機切成擴音模式。川普談到科技業領袖最近提出的警告時表示，「機器人不會接管一切，AI也不會接管世界其他地方。整件事就是一場騙局」，引發群眾歡呼。他並說：「我們必須稍微小心一點，但這並不代表我們要阻止一個產業。」

黃仁勳 川普

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