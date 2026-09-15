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台積電ADR跌3.5% 台指期跌221點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一大跌3.5%，收在418.01美元，較台北交易溢價11.6%。

台指期夜盤收盤跌221點至45,556點，跌幅0.5%。台灣加權股價指數周一跌322.33點，收在45862.52點。台積電（2330）跌1.2%收在2,380元。

AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型開發，引發市場擔心AI投資和資料中心需求受到影響，晶片股周一首當其衝，費城半導體指數重挫5.9%。國際油價持續站在每桶100美元以上、美國10年期公債殖利率盤中突破5%，升息疑慮升高，美股三大指數全面收黑。

道瓊工業指數下跌152.09點，跌幅0.3%，收52,421.20點；標普500指數跌37點，跌幅0.5%，收7,619.98點；那斯達克指數跌146.62點，跌幅0.6%，收在26,186.41點。標普500 11大類股有8類下跌，科技股跌1.7%，跌幅居前。

費半今年來漲幅縮小至57%。輝達（NVIDIA）下跌3.4%，收210.96美元，美光跌逾5%，博通和超微（AMD）均跌逾4%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,656.50元 -3.52% 2,380.00元 11.62%

日月光投控 ASX US 589.12元 -6.06% 612.00元 -3.74%

聯電 UMC US 139.18元 -3.27% 142.50元 -2.33%

中華電 CHT US 143.78元 +0.89% 142.50元 0.90%

ADR 台積電ADR 台積電

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