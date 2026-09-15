AI踩煞車重擊晶片股 費半大跌5.9% 輝達跌3.4%

AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型開發，引發市場擔心AI投資和資料中心需求受到影響，晶片股周一首當其衝，費城半導體指數重挫5.9%。國際油價持續站在每桶100美元以上、美國10年期公債殖利率盤中突破5%，升息疑慮升高，美股三大指數全面收黑。

道瓊工業指數下跌152.09點，跌幅0.3%，收52,421.20點；標普500指數跌37點，跌幅0.5%，收7,619.98點；那斯達克指數跌146.62點，跌幅0.6%，收在26,186.41點。標普500 11大類股有8類下跌，科技股跌1.7%，跌幅居前。

AI開發放慢、美債殖利率逼近5%，加上百美元油價同時壓向市場，讓今年一路領漲的晶片股成為投資人率先減碼的對象。不過，多位策略師認為，目前還看不出AI業界會真正大幅削減投資，晶片、電力和資料中心等AI基礎設施的多年需求也尚未改變。

費半今年來漲幅縮小至57%。生產資料中心所需光纖材料的康寧暴跌14%。輝達（NVIDIA）下跌3.4%，收210.96美元，美光跌逾5%，博通和超微（AMD）均跌逾4%。台積電ADR跌3.5%。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）日前呼籲放慢最先進AI模型的開發速度，避免AI能力進步太快，超出人類監督和控制的能力。OpenAI執行長奧特曼和馬斯克隨後表態支持，使市場開始擔心，若Anthropic、OpenAI等業者放慢模型開發，資料中心建設和晶片需求也可能受到影響。

不過，華爾街對AI需求前景仍未全面轉空。美銀分析師Justin Post和Nitin Bansal認為，AI部署疑慮短期可能打擊整條AI供應鏈的市場氣氛，但AI運算容量未來數年的需求仍將強勁。匯豐策略師Max Kettner也認為，市場對AI開發放慢的憂慮「反應過度」，長期甚至可能改善AI公司的獲利能力。

UBS投資總監辦公室策略師Ulrike Hoffmann-Burchardi則指出，目前還不確定放慢先進模型開發的主張能否獲得整個AI業界響應，這些呼聲更可能是希望建立一套主要AI實驗室可以接受的監管架構，因此預料AI投資仍會持續。

除了AI疑慮，美股還面臨油價和債券殖利率雙重壓力。沙烏地阿拉伯關閉可繞過荷莫茲海峽運油的東西輸油管，伊朗支持的葉門胡塞組織又加強控制另一處能源運輸咽喉曼德海峽，使中東能源供應風險升高。布蘭特原油上漲1%，收每桶105.68美元；紐約原油上漲1.3%，收101.39美元，本月迄今已大漲18%。

國際油價居高不下進一步升高通膨和升息預期。美國10年期公債殖利率周一盤中升破5%，為2023年來首見，一度升至2007年7月以來最高，終場回落至4.960%；30年期殖利率收5.327%。

市場目前幾乎篤定聯準會（Fed）周三升息1碼。聯邦基金期貨反映的升息機率已達95%，市場也開始關注這次升息是否只是單次行動，還是Fed重新展開升息周期。