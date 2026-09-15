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美10年期公債殖利率升破5%關卡 市場關注Fed動向

中央社／ 華盛頓14日專電

美國長天期公債殖利率今天持續走高，10年期美債突破5%關卡，20及30年期也居高位。投資人對美國經濟與美債價值看法分歧，市場靜待聯準會明後兩日會議是否做出升息決定。

美國民間主要借貸利率基準的10年期政府公債殖利率14日升破5%，最高達5.0140%，是2023年10月後首度突破5%關卡，全日交易期間維持在4.93%以上的高水準。

10年期美債在2007年7月華爾街金融海嘯前期，曾升至5.02%。市場正關注美國國債的市場供需與穩定性。

對地緣政治較敏感的20年和30年長天期公債殖利率14日同樣走高，最高升曾至5.4260%、5.3860%。

殖利率是評估債券價值的指標，與價格呈反向走勢。

中東局勢持續動盪、國際油價走高、美國通膨未見緩和、政府赤字可能擴大及龐大人工智慧（AI）資金需求競爭等，是投資人放空美債的因素。

共和黨籍聯邦眾議員施威科特（David Schweikert）在社群媒體X平台貼文表示，今天的數字會嚇到國會，2007年美國政府債務、赤字占國內生產毛額（GDP）的62%、1.1%，如今已達123%、6%。

阿爾賓財務集團（Albion Financial Group）首席投資長魏爾（Jason Ware）在財經頻道CNBC指出，近期公債與公司債都在爭取投資者，美債殖利率走高部分導因於供需不平衡。市場不會因為10年期美債殖利率突破5%就崩潰。

魏爾認為，如果經濟健全成長，核心通膨數字穩定，高殖利率並非一定代表市場狀況不佳。對股市來說，消費支出或AI投資放緩的影響，大於10年期公債殖利率突破高點。

聯邦準備理事會（Fed）將於15、16日召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，12位理事將投票決定聯邦利率動向，市場預期為因應通膨，升息機會極高。

美國總統川普（Donald Trump）任命的新任Fed主席華許（Kevin Warsh）漸趨鷹派，各界關注亟欲在期中選舉前降息以刺激經濟的川普與華許兩人關係變化，以及對於市場影響。

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