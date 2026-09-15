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黃仁勳台上突接川普來電 雙方齊駁AI末日論

中央社／ 洛杉磯14日綜合外電報導
Nvidia執行長黃仁勳。（路透）
Nvidia執行長黃仁勳。（路透）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天出席洛杉磯舉行的All-In Summit活動時，在台上意外接到美國總統川普來電，兩人均駁斥外界對人工智慧（AI）可能「接管世界」的疑慮。

美國媒體Axios報導，在全球一些最具影響力的企業執行長與AI專家基於安全疑慮呼籲放緩AI發展之際，川普與黃仁勳日益明確反對「AI末日論」的立場格外受到矚目。

根據社群媒體流傳的影片，黃仁勳今天接受All-InPodcast訪問期間疑似接到川普來電，他開啟擴音，讓現場觀眾都能聽見兩人談話。

黃仁勳與川普對AI發展抱持樂觀態度，強調這項技術有助促進經濟成長和維護國家安全。

川普告訴黃仁勳：「機器人不會接管一切，AI也不會接管全世界。整件事都是騙局。」他指的是近期有關AI可能帶來災難性風險的一連串警告。

黃仁勳則告訴川普：「我們會確保美國在AI競賽中，人人都能成為贏家，包括每個產業、每家公司、每個州，以及每一個人。」

然而，黃仁勳談及AI安全疑慮時，語氣比川普更為審慎。他表示，應該認真看待吹哨者提出的警告，並稱讚曾任職於AI公司Anthropic的吹哨者考克森（JacobCoxon）勇於提出公司AI開發速度過快的疑慮。

但他否定AI可能導致世界末日的預測，認為這些說法「沒有科學根據」。他表示，如果AI公司認為自身發展已經「失去控制」，就應該暫停或放慢相關工作。

黃仁勳過去也多次駁斥AI末日論，他上週在舊金山參加高盛（Goldman Sachs）舉行的會議時說，網路安全將為資安產業帶來前所未有的龐大商機，「還有什麼比製造出問題更能創造需求？誰不希望市場對自己的產品出現瘋狂需求，甚至排隊搶購？」

黃仁勳 川普 輝達 NVIDIA

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