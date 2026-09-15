快訊

台灣126萬名低薪勞工…年薪不到39萬 採月薪標準無人低薪

「杜鵑」最快今生成 專家：下周一起影響日本 乾脆不囉嗦的颱風

聽新聞
0:00 / 0:00

科技巨擘籲放緩發展AI 美股收跌費半重挫近6%

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
美國多家AI公司高層以安全疑慮為由呼籲放緩AI發展，華爾街主要指數全面收跌。 （歐新社）
美國多家AI公司高層以安全疑慮為由呼籲放緩AI發展，華爾街主要指數全面收跌。 （歐新社）

美國數間人工智慧（AI）公司的高層近日以安全疑慮為由，呼籲業界放緩AI技術發展速度，這使華爾街股市主要指數今天收盤全部走低，其中費城半導體指數重挫將近6%。

道瓊工業指數下跌152.09點或0.29%，收52421.20點。

標準普爾500指數下滑37.00點或0.48%，收7619.98點。

那斯達克指數下挫146.63點或0.56%，收26186.41點。

費城半導體指數重跌692.72點或5.86%，收11131.28點。

美股 華爾街 那斯達克 費城半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際油價攀升、AI交易受挫 歐股大多收跌

台股估震盪 關注中東變數、AI發展及美利率決策

美股早盤／AI發展減速憂慮…費半瀉5%、台積ADR摔 光通訊股受創

企業領袖挺放緩AI產業…科技股領跌 日經指數收黑

相關新聞

Fed決策前夕…川普再施壓 華許陷兩難

聯準會（Fed）將在美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布利率決議。目前期貨市場顯示升息機率已接近九成，因為投資人認為通膨數據並未有大幅改善跡象。

科技巨頭籲開發減速 川普：AI監管風險只是炒作

中國國家主席習近平9月下旬訪問美國，人工智慧（AI）預料將是下周「川習二會」的重要議題。對於AI監管風險，美國總統川普13日表示，這是有心人炒作，他在意的是美國在全球AI競爭中領先中國，他希望保持這種局面，「誰贏得AI就贏得一切」。

AI踩煞車重擊晶片股 費半大跌5.9% 輝達跌3.4%

AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型開發，引發市場擔心AI投資和資料中心需求受到影響，晶片股周一首當其衝，費城半導體指數重挫5.9%。國際油價持續站在每桶100美元以上、美國10年期公債殖利率盤中突破5%，升息疑慮升高，美股三大指數全面收黑。

Fed升息壓力 新興市場硬扛

新興市場今年來的表現並未因為中東戰爭、油價突破百美元及美債殖利率急升而受到重大衝擊。即便市場擔憂美國聯準會（Fed）本周將升息，投資機構認為今年新興市場股市仍將頂住壓力。

台積電ADR跌3.5% 台指期跌221點

台積電ADR周一大跌3.5%，收在418.01美元，較台北交易溢價11.6%。

黃仁勳台上突接川普來電 雙方齊駁AI末日論

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天出席洛杉磯舉行的All-In Summit活動時，在台上意外接到美國總統川普來電，兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。