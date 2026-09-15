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科技巨擘籲放緩發展AI 美股收跌費半重挫近6%
美國數間人工智慧（AI）公司的高層近日以安全疑慮為由，呼籲業界放緩AI技術發展速度，這使華爾街股市主要指數今天收盤全部走低，其中費城半導體指數重挫將近6%。
道瓊工業指數下跌152.09點或0.29%，收52421.20點。
標準普爾500指數下滑37.00點或0.48%，收7619.98點。
那斯達克指數下挫146.63點或0.56%，收26186.41點。
費城半導體指數重跌692.72點或5.86%，收11131.28點。
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