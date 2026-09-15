科技業高層籲放緩發展腳步 川普斥AI威脅人類是騙局

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

在多名科技業高層呼籲放緩人工智慧（AI）技術的發展步伐後，美國總統川普今天將AI對人類構成威脅的疑慮斥為「騙局」。

法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「有關AI將接管世界、毀滅人類，以及帶來其他種種惡果的說法都是『騙局』。」

川普認為，AI威脅人類的說法，與自己在第一任期遭遇的「通俄調查」以及與「烏克蘭電話門」彈劾案一樣，都是「騙局」。

在各界日益擔心AI可能威脅人類之際，美國總統川普今天稱此種論點是「病態陰謀論」，反對各界要求監管AI的呼籲，並稱美國實施AI監管將使中國得利。

過去一週，科技業高層接連警告AI的危險，川普則一再駁斥這股警告聲浪，並稱美國若實施監管，將讓競爭對手中國取得優勢。

川普 科技業 彈劾案

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