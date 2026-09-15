中東戰事推升油價 美10年期公債殖利率破5%

美國10年期公債殖利率今天升破5%，因中東戰事推動油價進一步上漲，加劇市場對通膨的擔憂。

法新社報導，格林威治時間約14時30分，美國10年期公債殖利率觸及5.01%，寫下2023年10月以來新高。

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）發動無人機攻擊後，沙烏地阿拉伯關閉東西輸油管（East-WestPipeline），油價上漲約4%，美債殖利率也隨之走高。

橫跨阿拉伯半島、全長1200公里的東西輸油管，在荷莫茲海峽因戰事大致關閉的過去6個月來，一直是中東石油供應輸往全球市場的主要出口通道。

兩大主要原油期貨價格目前均已升至每桶100美元以上，也加深市場對美國聯邦準備理事會（Fed）將於本月16日升息以抑制通膨的預期。

美國30年期公債殖利率如今也已攀升至近20年來最高水準。

除了油價上漲，分析師也指出，美國預算赤字及人工智慧（AI）熱潮導致大量債券湧入市場，進一步推高長天期公債殖利率。