美國巨頭以安全為由 陸官媒：AI新倡議是新冷戰劇本

美國AI巨頭以AI安全為理由，釋出「放緩前沿AI發展」建言，大陸官媒環球時報刊文抨擊相關倡議表面關注AI安全，其實是遏制中國AI發展的措施，是AI領域的「冷戰劇本」。

環球時報以題為「瞄準中國AI！美國『科技右翼』端出冷戰劇本」文章寫道，表面看這是著眼於全球AI安全的「理性發聲」，但細讀全文可發現，「文章暗藏大量針對中國的遏制條款，實質上是一齣AI領域的『冷戰劇本』」。

文章批評，阿莫戴聲稱民主國家與中國打交道「絕對不能天真」，為防中國借美方「放緩AI研發節奏超越對手」，提出先對中國「卡脖子」拉開差距，再有條件尋求與中國談判共同減速，包括嚴禁向中國出售高性能AI晶片和半導體製造設備、打擊模型「蒸餾」行為，以及防止大模型核心權重被竊取或透過駭客手段外洩。

文章認為，AI帶來的影響是全人類共同面臨的全球性難題，但阿莫戴倡議的核心是將技術問題政治化。這場「靜悄悄的AI冷戰」虛偽且短視，真正目的是「試圖用技術壁壘、規則壟斷遏制中國AI發展，護持華盛頓在前沿科技領域的壟斷霸權，同時將中國排除在全球AI治理體系外」。