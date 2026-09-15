聽新聞
0:00 / 0:00

美國巨頭以安全為由 陸官媒：AI新倡議是新冷戰劇本

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美國AI巨頭以AI安全為理由，釋出「放緩前沿AI發展」建言，大陸官媒環球時報刊文抨擊相關倡議表面關注AI安全，其實是遏制中國AI發展的措施，是AI領域的「冷戰劇本」。

環球時報以題為「瞄準中國AI！美國『科技右翼』端出冷戰劇本」文章寫道，表面看這是著眼於全球AI安全的「理性發聲」，但細讀全文可發現，「文章暗藏大量針對中國的遏制條款，實質上是一齣AI領域的『冷戰劇本』」。

文章批評，阿莫戴聲稱民主國家與中國打交道「絕對不能天真」，為防中國借美方「放緩AI研發節奏超越對手」，提出先對中國「卡脖子」拉開差距，再有條件尋求與中國談判共同減速，包括嚴禁向中國出售高性能AI晶片和半導體製造設備、打擊模型「蒸餾」行為，以及防止大模型核心權重被竊取或透過駭客手段外洩。

文章認為，AI帶來的影響是全人類共同面臨的全球性難題，但阿莫戴倡議的核心是將技術問題政治化。這場「靜悄悄的AI冷戰」虛偽且短視，真正目的是「試圖用技術壁壘、規則壟斷遏制中國AI發展，護持華盛頓在前沿科技領域的壟斷霸權，同時將中國排除在全球AI治理體系外」。

冷戰 大陸 表面

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

狠踩大陸AI發展？科技巨頭拋「AI減速論」 環球時報指是冷戰劇本

中國國安部長：AI有影響中國政治安全及洩密風險

陸國安部長示警AI六大威脅 強調「堅持黨的全面領導」

科技巨頭高喊AI減速！川普反嗆負面勢力 怕輸中國恐陷「囚犯困境」

相關新聞

Fed決策前夕…川普再施壓 華許陷兩難

聯準會（Fed）將在美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布利率決議。目前期貨市場顯示升息機率已接近九成，因為投資人認為通膨數據並未有大幅改善跡象。

Fed升息壓力 新興市場硬扛

新興市場今年來的表現並未因為中東戰爭、油價突破百美元及美債殖利率急升而受到重大衝擊。即便市場擔憂美國聯準會（Fed）本周將升息，投資機構認為今年新興市場股市仍將頂住壓力。

科技巨頭籲開發減速 川普：AI監管風險只是炒作

中國國家主席習近平9月下旬訪問美國，人工智慧（AI）預料將是下周「川習二會」的重要議題。對於AI監管風險，美國總統川普13日表示，這是有心人炒作，他在意的是美國在全球AI競爭中領先中國，他希望保持這種局面，「誰贏得AI就贏得一切」。

Anthropic連兩季賺錢 化解AI燒錢疑慮

人工智慧（AI）新創Anthropic據傳已選定那斯達克交易所作為首次公開發行股票（IPO）上市地點，並告知投資人，將連續第二季獲利，在扣除與亞馬遜營收分潤以及模型訓練成本之前，毛利率已超過80%。在該公司進行備受矚目的IPO前，此舉料將減輕投資人對AI燒錢的疑慮。

德擬對陸製油電車加徵關稅

德國政府正研議一項影響廣泛的經濟安全措施提案，以保障自身戰略產業不受中國大陸衝擊，可能包含對陸製的油電車加徵新關稅。

三星、SK海力士拒絕預繳電費

三星電子和SK海力士已拒絕韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）提出的預繳電費方案。韓電原希望兩家公司預先支付未來電費，以籌措興建電網所需資金，為新的科技產業聚落供電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。