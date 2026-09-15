聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI執行長奧特曼：放慢腳步≠停止發展AI

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

OpenAI執行長奧特曼13日重申支持放慢最先進AI模型的開發速度，但強調「放慢腳步不等於停止發展」，即使加強安全措施必須付出代價，但為確保美國AI公司負責任地開發日益強大的模型，仍然值得。

奧特曼在X平台表示：「無論美國面臨多大的競爭壓力，都不能成為冒進的理由，更不能讓AI能力跑在對齊（alignment）和監控之前。」但放慢腳步並不是停止。

Anthropic執行長阿莫戴日前率先提出三階段方案，包括讓獨立第三方深入公司內部評估模型安全、由最先進AI模型開發商共同訂定安全標準，推動國際合作。馬斯克隨後表態支持，奧特曼也宣布OpenAI將採用第三方評估做法。

路透熱點透視認為，放慢模型開發未必會讓AI投資降溫。全球今年預計投入AI的資金高達1兆美元，資金可能從訓練更先進模型，轉向部署既有模型，反而繼續支撐資料中心需求，也可能讓輝達、SK海力士以外的挑戰者有更多發展空間。

AI業界還面臨美中競爭的難題。奧特曼表示，美國企業可以先自行採取安全措施，但國際協調仍需要華府協助，因為美國業者即使放慢腳步，中國大陸對手未必跟進。

奧特曼 OpenAI 模型

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

敲響警鐘 AI巨頭籲業界放慢發展腳步

AI三巨頭喊煞車 軟銀暴跌13% 晶片股日韓股都遭殃 分析師認為短空長多

AI三強放慢研發避免對人類帶來風險 短線恐衝擊鴻海、廣達等供應鏈

川普拒絕放慢AI發展！OpenAI、Anthropic、xAI三巨頭示警 他喊「誰贏AI就贏一切」

相關新聞

Fed決策前夕…川普再施壓 華許陷兩難

聯準會（Fed）將在美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布利率決議。目前期貨市場顯示升息機率已接近九成，因為投資人認為通膨數據並未有大幅改善跡象。

Fed升息壓力 新興市場硬扛

新興市場今年來的表現並未因為中東戰爭、油價突破百美元及美債殖利率急升而受到重大衝擊。即便市場擔憂美國聯準會（Fed）本周將升息，投資機構認為今年新興市場股市仍將頂住壓力。

科技巨頭籲開發減速 川普：AI監管風險只是炒作

中國國家主席習近平9月下旬訪問美國，人工智慧（AI）預料將是下周「川習二會」的重要議題。對於AI監管風險，美國總統川普13日表示，這是有心人炒作，他在意的是美國在全球AI競爭中領先中國，他希望保持這種局面，「誰贏得AI就贏得一切」。

Anthropic連兩季賺錢 化解AI燒錢疑慮

人工智慧（AI）新創Anthropic據傳已選定那斯達克交易所作為首次公開發行股票（IPO）上市地點，並告知投資人，將連續第二季獲利，在扣除與亞馬遜營收分潤以及模型訓練成本之前，毛利率已超過80%。在該公司進行備受矚目的IPO前，此舉料將減輕投資人對AI燒錢的疑慮。

德擬對陸製油電車加徵關稅

德國政府正研議一項影響廣泛的經濟安全措施提案，以保障自身戰略產業不受中國大陸衝擊，可能包含對陸製的油電車加徵新關稅。

三星、SK海力士拒絕預繳電費

三星電子和SK海力士已拒絕韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）提出的預繳電費方案。韓電原希望兩家公司預先支付未來電費，以籌措興建電網所需資金，為新的科技產業聚落供電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。