OpenAI執行長奧特曼：放慢腳步≠停止發展AI

OpenAI執行長奧特曼13日重申支持放慢最先進AI模型的開發速度，但強調「放慢腳步不等於停止發展」，即使加強安全措施必須付出代價，但為確保美國AI公司負責任地開發日益強大的模型，仍然值得。

奧特曼在X平台表示：「無論美國面臨多大的競爭壓力，都不能成為冒進的理由，更不能讓AI能力跑在對齊（alignment）和監控之前。」但放慢腳步並不是停止。

Anthropic執行長阿莫戴日前率先提出三階段方案，包括讓獨立第三方深入公司內部評估模型安全、由最先進AI模型開發商共同訂定安全標準，推動國際合作。馬斯克隨後表態支持，奧特曼也宣布OpenAI將採用第三方評估做法。

路透熱點透視認為，放慢模型開發未必會讓AI投資降溫。全球今年預計投入AI的資金高達1兆美元，資金可能從訓練更先進模型，轉向部署既有模型，反而繼續支撐資料中心需求，也可能讓輝達、SK海力士以外的挑戰者有更多發展空間。

AI業界還面臨美中競爭的難題。奧特曼表示，美國企業可以先自行採取安全措施，但國際協調仍需要華府協助，因為美國業者即使放慢腳步，中國大陸對手未必跟進。