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科技巨頭籲開發減速 川普：AI監管風險只是炒作

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

中國國家主席習近平9月下旬訪問美國，人工智慧（AI）預料將是下周「川習二會」的重要議題。對於AI監管風險，美國總統川普13日表示，這是有心人炒作，他在意的是美國在全球AI競爭中領先中國，他希望保持這種局面，「誰贏得AI就贏得一切」。

問到AI安全問題及是否支持更嚴格監管AI，川普僅稱需要一些相關的監管措施，但沒有提供任何具體細節。

川普將有關AI發展過快且缺乏監管的憂慮歸咎於「負面力量」炒作。他說：「我們可以設置護欄，我們可以做些事情，但我認為有很多負面力量在炒作這件事。」並認為這些炒作的事情根本不會發生。

AI公司Anthropic的執行長阿莫戴在前一日倡議，AI產業應該放慢發展步伐，以便讓安全措施有時間跟上。OpenAI執行長奧特曼及xAI執行長馬斯克也表示認同。

AI風險已成為11月期中選舉一項重大議題。前總統歐巴馬表示，民主黨應將AI作為競選議題，妥善管理。白宮國家經濟委員會主席哈塞特表示，預計本周舉行會議，由負責網路安全、科技政策的政府官員參加討論；川普也可能與憂心AI發展過速的國會議員會面。

美國眾議院議長強生與眾院民主黨領袖傑佛瑞斯13日表示，應為AI建立防護措施，但兩人對具體限制內容及推動時程都未提出明確方案，凸顯華府仍缺乏共識。

強生表示，不會倉促通過「會傷害國家並讓中國占優勢的法案」，應謹慎處理，如果國會急著監管AI，美國恐怕會輸掉與中國的競賽。他認為有必要召集業界領袖舉行大型會議探討解決方案，確保以正確方式處理。

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