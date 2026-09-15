美10年債殖利率 升破5%心理關卡

美國10年期公債殖利率升破5%，外界擔心借貸成本提高，恐會傷害美國經濟，也可能會削弱美股。

美國10年期公債殖利率，在14日衝破5%的重要心理關卡，寫2023年10月以來新高。布蘭特油價14日突破每桶109美元，再次點燃通膨憂慮，投資人計入聯準會（Fed）須持續升息更久的可能性。市場估計，Fed本周三（16日）會議，升息機率接近九成。

Brandywine全球資管理公司的經理人陳崔西（音譯）說：「Fed肯定落後於殖利率曲線，殖利率在中期需要升至更高水位。」

部分人士表示，殖利率衝高會打壓股市。AI熱潮造就的強勢企業獲利，讓美股先前持續徘徊在歷史高點附近。但債券殖利率大增，投資人或許會受到債券收益提高的吸引，觸發棄股轉債潮。