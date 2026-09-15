沙國輸油管遭到攻擊 布蘭特油價衝上109美元

伊朗和波斯灣國家延後舉行原定14日討論荷莫茲海峽的會談，顯示區域國家試圖居中斡旋美伊談判受挫，加上沙烏地阿拉伯一條主要輸油管遭到攻擊後關閉，觸動國際油價上漲。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨14日揚升4.5%，達到每桶109.34美元，西德州中級原油期貨攀漲4.26%，報每桶104.31美元。

沙烏地阿拉伯11日晚間表示，前一天發生攻擊後，已基於安全考量暫停東西輸油管運作，目前尚未透露何時恢復。

在德黑蘭和華府爭奪荷莫茲海峽控制權之際，該油管成為維持原油出口的重要替代路線。沙國這條重要輸油管每天輸送能力約700萬桶，可把原油橫跨沙烏地阿拉伯送往紅海港口。

Sparta Commodities資深石油市場分析師吳俊（音譯）說：「關鍵在於停擺會持續多久。」她說，如果輸油很快就恢復，影響應該有限，因為可以動用管線西端延布的原油庫存；但如果停擺時間拉長，沙國可能被迫減產」。

外交方面，阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）表示，伊朗原訂14日和波斯灣多國開會，討論在荷莫茲海峽設立臨時航道，但會議已經延期。巴林先前表示不會出席，理由之一就是東西輸油管遇襲；Axios也報導，沙烏地阿拉伯對這項計畫有所保留。

交易員也正評估伊朗支持的葉門胡塞組織，沿紅海沿岸快速推進可能帶來的區域影響。這波攻勢可能讓胡塞組織進一步掌控曼德海峽的航運，而這裡也是全球海運另一處重要咽喉要道。

市場指標也顯示，投資人愈來愈擔心近期供應吃緊。布蘭特原油最近兩個期貨合約的價差擴大至每桶5.53美元，呈現逆價差（backwardation），高於一周前的3.84美元。這種近月價格高於下一個月份合約的格局，通常反映現貨供應偏緊。

在美伊衝突初期，荷莫茲海峽幾乎全面封鎖，但中國大陸減少進口，轉而動用既有庫存，布蘭特原油期貨價格因而未突破130美元。