聽新聞
0:00 / 0:00

沙國輸油管遭到攻擊 布蘭特油價衝上109美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
伊朗和波斯灣國家延後舉行原定14日討論荷莫茲海峽的會談，顯示區域國家試圖居中斡旋美伊談判受挫，加上沙烏地阿拉伯一條主要輸油管遭到攻擊後關閉，觸動國際油價上漲。 （路透）
伊朗和波斯灣國家延後舉行原定14日討論荷莫茲海峽的會談，顯示區域國家試圖居中斡旋美伊談判受挫，加上沙烏地阿拉伯一條主要輸油管遭到攻擊後關閉，觸動國際油價上漲。 （路透）

伊朗和波斯灣國家延後舉行原定14日討論荷莫茲海峽的會談，顯示區域國家試圖居中斡旋美伊談判受挫，加上沙烏地阿拉伯一條主要輸油管遭到攻擊後關閉，觸動國際油價上漲。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨14日揚升4.5%，達到每桶109.34美元，西德州中級原油期貨攀漲4.26%，報每桶104.31美元。

沙烏地阿拉伯11日晚間表示，前一天發生攻擊後，已基於安全考量暫停東西輸油管運作，目前尚未透露何時恢復。

在德黑蘭和華府爭奪荷莫茲海峽控制權之際，該油管成為維持原油出口的重要替代路線。沙國這條重要輸油管每天輸送能力約700萬桶，可把原油橫跨沙烏地阿拉伯送往紅海港口。

Sparta Commodities資深石油市場分析師吳俊（音譯）說：「關鍵在於停擺會持續多久。」她說，如果輸油很快就恢復，影響應該有限，因為可以動用管線西端延布的原油庫存；但如果停擺時間拉長，沙國可能被迫減產」。

外交方面，阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）表示，伊朗原訂14日和波斯灣多國開會，討論在荷莫茲海峽設立臨時航道，但會議已經延期。巴林先前表示不會出席，理由之一就是東西輸油管遇襲；Axios也報導，沙烏地阿拉伯對這項計畫有所保留。

交易員也正評估伊朗支持的葉門胡塞組織，沿紅海沿岸快速推進可能帶來的區域影響。這波攻勢可能讓胡塞組織進一步掌控曼德海峽的航運，而這裡也是全球海運另一處重要咽喉要道。

市場指標也顯示，投資人愈來愈擔心近期供應吃緊。布蘭特原油最近兩個期貨合約的價差擴大至每桶5.53美元，呈現逆價差（backwardation），高於一周前的3.84美元。這種近月價格高於下一個月份合約的格局，通常反映現貨供應偏緊。

在美伊衝突初期，荷莫茲海峽幾乎全面封鎖，但中國大陸減少進口，轉而動用既有庫存，布蘭特原油期貨價格因而未突破130美元。

油價 荷莫茲海峽 伊朗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沙國輸油管遇襲油價看漲 白宮考慮擴大美國煉油產能

波斯灣會議喊卡！伊朗談荷莫茲協議生變 多國挨打還得看德黑蘭臉色

本周開盤前 五件國際事不可不知

沙烏地關鍵油管遇襲來自伊拉克境內 川普疑伊朗搞鬼

相關新聞

Fed決策前夕…川普再施壓 華許陷兩難

聯準會（Fed）將在美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布利率決議。目前期貨市場顯示升息機率已接近九成，因為投資人認為通膨數據並未有大幅改善跡象。

Fed升息壓力 新興市場硬扛

新興市場今年來的表現並未因為中東戰爭、油價突破百美元及美債殖利率急升而受到重大衝擊。即便市場擔憂美國聯準會（Fed）本周將升息，投資機構認為今年新興市場股市仍將頂住壓力。

Anthropic連兩季賺錢 化解AI燒錢疑慮

人工智慧（AI）新創Anthropic據傳已選定那斯達克交易所作為首次公開發行股票（IPO）上市地點，並告知投資人，將連續第二季獲利，在扣除與亞馬遜營收分潤以及模型訓練成本之前，毛利率已超過80%。在該公司進行備受矚目的IPO前，此舉料將減輕投資人對AI燒錢的疑慮。

德擬對陸製油電車加徵關稅

德國政府正研議一項影響廣泛的經濟安全措施提案，以保障自身戰略產業不受中國大陸衝擊，可能包含對陸製的油電車加徵新關稅。

三星、SK海力士拒絕預繳電費

三星電子和SK海力士已拒絕韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）提出的預繳電費方案。韓電原希望兩家公司預先支付未來電費，以籌措興建電網所需資金，為新的科技產業聚落供電。

寶可夢卡翻紅 躍投資寵兒

寶可夢卡牌30年前問世時轟動一時，如今懷舊風當道、民眾消費實力提高，讓寶可夢卡牌翻紅、變身正規資產，經典卡片賣出1,650萬美元的破紀錄高價。還有人辭掉正職，改以交易卡牌謀生，賺進大筆銀子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。