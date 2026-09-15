Fed決策前夕…川普再施壓 華許陷兩難

聯準會（Fed）將在美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布利率決議。目前期貨市場顯示升息機率已接近九成，因為投資人認為通膨數據並未有大幅改善跡象。

然而，若Fed提高利率，卻可能讓主席華許和總統川普槓上，因為川普已明確表示，不應該有任何國家的利率比美國還低。

川普13日在愛爾蘭公開賽（Irish Open）期間對記者表示，他並不清楚Fed官員本周的會議是否會調升利率，但他強調，無論Fed數據顯示通膨和經濟情勢如何，美國「應該支付世界上最低的利率」，「我比任何人都更懂公式，我們擁有世界上最好的信用，卻讓其他國家變得富裕」。

白宮國家經濟會議主任哈塞特告訴福斯新聞，不管Fed對利率的決定為何，川普「將全力捍衛華許的獨立性」，但他也說，「如果升息…我敢說他對這件事一定不太高興」。

距離期中選舉只剩不久的時間，民調顯示，民眾對生活成本上升日益不滿，這也加劇美國政府要求寬鬆政策的壓力。

摩根大通美國首席經濟學家費羅利表示：「Fed主席再三警告不容忍通膨，但如果他沒有實際行動，將會危及機構的公信力。」

這種局勢讓華許陷入兩難。國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家歐布思費爾表示，「他們現在真的陷入一種怎麼做都不會贏的局面：要麼招致總統憤怒，要麼削弱自己在市場上的可信度，而後者可能導致未來通膨問題更加嚴重」。

前費城聯準銀行總裁、目前任教於賓州大學華頓商學院的哈克表示，升息反而可能有助於政府更廣泛的經濟目標，因為這能降低市場對通膨的擔憂。較高的通膨預期可能推升長天期美債殖利率，進而讓房貸及企業借款成本更加昂貴。

EY Parthenon首席經濟學家達可表示，將升息延到期中選舉之後，就像單純為了政策公信力而緊縮一樣，不是也不應該成為決策者辯論的一環。達可預測Fed將升息，因為FOMC多數成員認為通膨降溫的速度「並不令人滿意」，「華許可能會利用多數決作為掩護」。