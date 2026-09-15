德擬對陸製油電車加徵關稅

德國政府正研議一項影響廣泛的經濟安全措施提案，以保障自身戰略產業不受中國大陸衝擊，可能包含對陸製的油電車加徵新關稅。

彭博資訊引述知情人士報導，德國各部會正評估中國大陸的衝擊，並研議反制措施，可能的提案包括課徵新關稅、強制陸企合資、強化資金進出審核，及加強出口管制，總理梅爾茨政府打算在10月14日取得內閣認可，後續再尋求歐盟支持。

此舉意味著德國的對中政策將更加強硬。目前歐盟對中國的每日貿易逆差已逾10億歐元（12億美元），德國工業的景氣也陷入低迷，產者宣布大規模裁員，德國車廠福斯規劃全球裁員10萬人。

新計畫也明確印證，柏林當局將對北京採取更為對等的政策；梅爾茨今年稍早曾說：「我們低估了中國的國力與經濟實力」，並表示歐洲正面臨「重大戰略轉捩點」。