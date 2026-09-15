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Fed升息壓力 新興市場硬扛

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
即使市場擔憂Fed本周將升息，投資機構認為今年新興市場股市仍將頂住壓力。（網路照片）
即使市場擔憂Fed本周將升息，投資機構認為今年新興市場股市仍將頂住壓力。（網路照片）

新興市場今年來的表現並未因為中東戰爭、油價突破百美元及美債殖利率急升而受到重大衝擊。即便市場擔憂美國聯準會（Fed）本周將升息，投資機構認為今年新興市場股市仍將頂住壓力。

彭博資訊報導，許多基金經理人仍對新興市場資產抱持信心，因為多頭行情植基於諸多新興市場的政策公信力提高，以及企業獲利強勁；而最重要的是美元大幅升值的可能性不大。

MFS投資管理公司經理主管安尼表示，「我並未聽到任何新興市場的警鐘」；Fed可能升息，對「新興市場沒什麼大不了」；Fed雖將升息，但由於美國的政策信譽不佳而使美元升幅受到抑制，削弱了新興市場遭到重大的升息衝擊的可能性。

今年美元走弱。儘管因為市場預期Fed本周將升息，而使美元走高，但今年來美元指數仍下跌0.7%。反觀新興股市今年來已上漲21%，漲幅將近是標普500指數的兩倍，且一項新興貨幣匯率指數更接近新高。

銀行策略師建議客戶暫時觀望。摩根大通（小摩）分析團隊指出，新興市場可以頂住Fed升息2-3碼的壓力，尤其是一些利率仍然居高的新興經濟體。

不過，這種看法也存在風險。中東戰火連綿，帶動能源價格持續上漲。印度與印尼等石油進口國政府已經干預匯市，以支持本國貨幣，南非的經常帳逆差也大幅擴張。

另一項不確定性，則是Fed主席華許推動減少政策指引，使投資人較難評估美國的利率展望。花旗集團策略專家指出，如果市場預期Fed可能大幅升息，將對新興貨幣造成問題。

彭博行業研究分析師指出，在各國央行對戰爭引發的通膨壓力採取偏緊的貨幣政策下，新興市場的實質殖利率仍展現驚人韌性。美國利率走高，將對新興市場的公債殖利率形成上行壓力，但市場已經反映相當程度的政策緊縮，而且美國10年期國債的期限溢價已接近金融危機後的高點。

儘管如此，投資人認為，新興市場如今更有能力抵禦Fed的升息周期。摩根大通策略師指出，即使通膨已降溫，各國央行仍對降息抱持審慎態度。這使得全球多數開發中國家的實質利率，仍維持在相對高的水準。Manulife投資組合操盤手也說，更大的變化是如今更多投資人開始把新興市場本身視為獨立的投資標的。

Fed 升息 新興市場

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