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軟銀借錢 擴大押注OpenAI

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

軟銀集團（SoftBank Group）已取得118.7億美元貸款，用來支應對美國AI公司OpenAI的投資，規模高於原先設定的目標100億美元。

彭博引述知情人士報導，軟銀上周敲定這筆兩年期貸款，吸引約20家銀行參與。

最新這筆借款也讓軟銀為押注OpenAI而大舉舉債的規模更加擴大。軟銀近日籌資還包括以所持OpenAI股份做擔保、取得100億美元保證金貸款，另考慮發行最高200億美元債券。儘管市場日益擔心AI產業的信用風險，軟銀仍持續透過舉債籌措投資OpenAI所需資金。

軟銀上周表示，將清償今年為投資OpenAI取得的400億美元貸款餘額，計劃9月15日償還尚欠的259億美元。這筆無擔保貸款原訂明年3月到期。

與此同時，軟銀本周將在紐約和投資人會面，試探市場對發售美元垃圾債券的興趣。

知情人士上月表示，軟銀正考慮透過這次發債籌措100億至200億美元。

億萬富豪孫正義旗下的軟銀預定在10月前向OpenAI投資近650億美元。彭博彙整的數據顯示，包括最新這筆貸款在內，軟銀今年迄今已透過海外和日本國內發債及借款，籌得大約相當於370億美元的資金。

軟銀 OpenAI 借錢

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