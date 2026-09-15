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鎧俠擬發ADR 籌百億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

知情人士透露，日本記憶體大廠鎧俠控股（Kioxia）正考慮在美國發行美國存託憑證（ADR），尋求至少籌資100億美元，以把握人工智慧（AI）浪潮下廣大的投資人需求。

彭博資訊報導，因事未公開而要求匿名的消息人士說，鎧俠已接觸美國銀行（BofA）、高盛、摩根大通等銀行，可能在明年掛牌。他們說，該公司先前在日本回購數十億美元的股票，預計透過在美上市，取得更多流動性。他們表示，在美提供ADR，可能為鎧俠加入以半導體為主的股指鋪路，而售股規模，以及參與的銀行業者，仍可能出現變動。

全球半導體業者與AI相關企業，正試圖抓緊市場對AI的熱切需求。南韓記憶體大廠SK海力士7月在美掛牌籌資265億美元，創下外國企業首次售股的最高紀錄。

鎧俠先前已表示，將在2027年春季發行ADR，但並未透露進一步資訊。

鎧俠7月發布上季財報，業績不如預期，獲利展望也並不亮眼，並宣布將股票一分三，以及實施規模8,000億日圓的庫藏股，以擴大股東基礎並降低股價波動。

ADR 百億 高盛

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