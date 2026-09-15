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寶可夢卡翻紅 躍投資寵兒

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
寶可夢卡牌30年前問世時轟動一時，如今懷舊風當道、民眾消費實力提高，讓產品變身正規資產。（美聯社）
寶可夢卡牌30年前問世時轟動一時，如今懷舊風當道、民眾消費實力提高，讓產品變身正規資產。（美聯社）

寶可夢卡牌30年前問世時轟動一時，如今懷舊風當道、民眾消費實力提高，讓寶可夢卡牌翻紅、變身正規資產，經典卡片賣出1,650萬美元的破紀錄高價。還有人辭掉正職，改以交易卡牌謀生，賺進大筆銀子。

鄧恩去年辭去年薪9萬美元的數據分析師工作，改行買賣寶可夢卡牌。他說自己幾小時內，就能賺到8萬美元，今年營收估計可達539萬美元。他說：「過去12個月來市場很瘋狂，很多銀行家、投資者、律師、加密貨幣用戶進場，他們什麼都買，不管價格。」

今年上半年，寶可夢在拍賣網站eBay的收藏品區，搜尋熱度最高。拍賣公司Goldin今年2月以1,650萬美元的歷史高價，標售出1998年的經典卡牌「插畫家皮卡丘」。之前也有好幾張卡牌，拍出100萬美元以上的價格。

eBay收藏品全球主管艾爾蘭說：「很明顯地，民眾不會花這種錢，只為了跟朋友玩卡牌。人們開始把卡牌當作重要的資產類別。」

分析師與交易商指出，全球粉絲帶動下，寶可夢卡牌日益像是地位穩固的球員卡。寶可夢卡有專業認證與評分機構，經過鑑定的卡牌，合併市值逼近90億美元。

看皮卡丘長大的觀眾，如今年紀為30、40歲，擁有更多可支配所得，帶動熱潮再起。交易者卡布羅說：「這一代的懷舊風潮是皮卡丘，每個人都投資皮卡丘，想要回味童年時光。大家都在等價格崩盤，不料卻持續飆高」。交易者雷克八年前以約40美元購入「瑪利歐皮卡丘」卡，近來以2.7萬美元左右脫手。

值錢的卡牌主要是經典款，如20年前發行的限量版。這類舊卡狀況完美的極少，美國鑑定機構PSA依據卡片刮痕、邊緣損傷等，來給予1-10的評分。即便是一般人看不到的瑕疵，都可能大幅削弱卡牌價格。PSA 10的稀有卡片，最近以33.7萬美元賣出，但PSA 9價格則只有約莫2萬美元。

寶可夢 加密貨幣 eBay

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