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Anthropic連兩季賺錢 化解AI燒錢疑慮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI新創Anthropic據傳已選定那斯達克交易所作為首次公開發行股票上市地點。（路透）
AI新創Anthropic據傳已選定那斯達克交易所作為首次公開發行股票上市地點。（路透）

人工智慧（AI）新創Anthropic據傳已選定那斯達克交易所作為首次公開發行股票（IPO）上市地點，並告知投資人，將連續第二季獲利，在扣除與亞馬遜營收分潤以及模型訓練成本之前，毛利率已超過80%。在該公司進行備受矚目的IPO前，此舉料將減輕投資人對AI燒錢的疑慮。

英國金融時報引述知情人士報導，Anthropic已告知一小群股東，公司經調整後營業利益將連續第二季呈現正數。這類指標剔除了股票薪酬等成本。其中兩名知情人士說，在扣除與亞馬遜等分銷夥伴的分成收入以及模型訓練成本之前，現在毛利率已超過80%。若能持續獲利，將是這家成立僅五年的公司在上市前達成的一項重大里程碑。

一名知情人士透露，Anthropic已選定那斯達克交易所作為IPO上市地點，公司估值可能達到2兆美元或更高。

外界原先預期這家AI聊天機器人Claude的開發商會在上周公布上市公開說明書，但知情人士透露，該公司改為先向一小群投資人分享相關文件，並先回答他們的問題，之後才會對外公開。

Anthropic上市之際，AI產業正面臨重重疑慮，因為在AI技術以驚人速度發展之際，社會對AI在環境、就業到人類未來等各方面造成的影響日益感到不安。

Anthropic執行長阿莫戴上周六呼籲AI產業放慢技術開發速度，他提出兩個讓他轉為審慎的主因，包括AI自我改進能力，以及OpenAI一群AI代理在沒有人類監管下，自行「群體」協力駭進Hugging Face。OpenAI執行長奧特曼、SpaceX執行長馬斯克也認同阿莫戴的看法。

潛在投資人現在必須思考，AI安全受到高度檢視將帶來哪些影響，以及這套尚未經過公開市場考驗的商業模式究竟能否成立。

Anthropic在第2季經調整後出現營業利益，營收較一年前暴增14倍至115億美元。截至7月底，該公司年化營收已達 650億美元，遠高於去年底的90億美元。

SemiAnalysis負責AI實驗室研究的分析師布魯克哈特表示，「若Anthropic能持續維持這樣的利潤率與成長速度，其他公司要與它競爭將非常困難，因為他們擁有如此龐大的運算資源」。

他說，投資人預期Anthropic到年底的年化營收將達1,200億美元，到2027年底還會再提高近兩倍。

Anthropic 亞馬遜 那斯達克

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