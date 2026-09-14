快訊

【即時短評】國史館長從歷史談民主 沒看見「民選獨裁」是現在進行式

聽新聞
0:00 / 0:00

美10年期公債殖利率升破5%防線 美股恐受衝擊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國10年期公債殖利率升破5%。路透
美國10年期公債殖利率升破5%。路透

美國10年期公債殖利率升破5%，外界擔心借貸成本提高，恐會傷害美國經濟，也可能會削弱美股

美國10年期公債殖利率，在14日衝破5%的重要心理關卡，寫2023年10月以來新高。布蘭特油價14日突破每桶109美元，再次點燃通膨憂慮，投資人計入聯準會Fed）須持續升息更久的可能性。市場估計，Fed本周三（16日）會議，升息機率接近九成。

Brandywine全球資管理公司的經理人陳崔西（音譯）說：「Fed肯定落後於殖利率曲線，殖利率在中期需要升至更高水位。」

部分人士表示，殖利率衝高會打壓股市。AI熱潮造就的強勢企業獲利，讓美股先前持續徘徊在歷史高點附近。但債券殖利率大增，投資人或許會受到債券收益提高的吸引，觸發棄股轉債潮。

摩通大通私人銀行的全球投資策略主管彼得斯（Grace Peters）說：「倘若債券殖利率升至5%-5.25%，股市可能會有點消化不良。5%心理關卡有其影響。」

公債殖利率是其他貸款利率的基準，因此格外重要。股市也用公債殖利率作為折現率，來衡量企業未來預估獲利的現值。殖利率漲得愈高，盈餘展望愈低。

利率的上行壓力衝擊市場，在美國11月期中選舉前，推升房貸與其他貸款成本，惹惱美國總統川普。他本月稍早威脅，Fed若不降息，將切斷與部分國家的所有貿易關係。

殖利率 公債殖利率 利率 美股 Fed 聯準會 升息 美國 債券

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國10年期公債殖利率直逼5% 恐讓市場撤資「這類型」股票

美股期貨開盤跳水 那指急跌逾1% AI巨頭齊喊放慢+Fed升息機率高漲

美股早盤／AI發展減速憂慮…費半瀉5%、台積ADR摔 光通訊股受創

升息機率飆高這三類債券ETF抗跌 00987D漲幅居主動債最強

相關新聞

川普：AI所需唯一護欄是強大又聰明的總統 那就是我

針對Anthropic、OpenAI等人工智慧（AI）巨頭的領袖紛紛跳出來呼籲放慢AI發展速度，美國總統川普於14日發文說，AI唯一需要的防護措施，就是一名強大又聰明的總統，也就是他本人。

動機不純？AI巨頭齊喊延緩研發…前白宮AI沙皇：要做就做，別裝了！

Anthropic和OpenAI執行長，日前共同呼籲放慢人工智慧（AI）發展，白宮前AI事務主管薩克斯（David Sacks）發文表示，「要做就做，別假裝自己需要任何人的許可」。

Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

根據路透對經濟學家的調查，台灣央行本周可能按兵不動，因通膨仍屬溫和，但若美國聯準會（Fed）升息，可能促使台灣央行跟進。

美10年期公債殖利率升破5%防線 美股恐受衝擊

美國10年期公債殖利率升破5%，外界擔心借貸成本提高，恐會傷害美國經濟，也可能會削弱美股。

員工離開創業！黃仁勳給超犀利建議直指弱點 有望獲輝達掏錢投資

如果員工告訴黃仁勳準備離開輝達（Nvidia）自己創業，他會怎麼反應？兩名曾參與輝達機器人技術研發的員工透露，黃仁勳並沒有極力挽留，反而給予不拐彎抹角的建議，甚至毫不客氣地批評他們原本為新創公司的命名。

美股早盤／AI發展減速憂慮 費半瀉5% 台積ADR摔 光通訊股受創

AI巨頭提議放緩研發步伐，與此同時，布蘭特原油又衝破每桶109美元，打擊風險情緒，美股14日早盤四大指數齊聲挫低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。