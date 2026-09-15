國泰台大：美債殖利率衝5% 美股有壓

美國10年期公債殖利率昨（14）日衝破5%，市場關注高殖利率是否加大對股市的修正壓力。國泰台大團隊昨（14）日表示，美債殖利率上升對美股最直接的影響是「評價」，目前美股本益比約19倍，較先前約21倍下降，不過，AI帶動企業獲利成長明顯上修，抵消部分殖利率上升對股市評價造成的壓力，但若發生長短債殖利率倒掛，將對科技股形成潛在威脅。

殖利率倒掛是指短期公債殖利率高於長期公債殖利率。在一般情況下，長債因期限較長、風險較高，殖利率通常較高；一旦倒掛，往往反映市場預期未來景氣降溫、通膨下降，甚至聯準會可能降息，被視為經濟衰退的預警訊號。

國泰台大團隊協同主持人徐之強表示，美債殖利率上升部分反映市場對美國通膨上升的預期，除了能源價格因素外，美國今年景氣表現良好也是原因之一，其中AI投資及各國資金流入美國，在在支撐美國經濟表現。隨著債券殖利率上升，債券價格相對便宜，部分資金可能流向債市，對股市尤其科技股形成一定壓力。

此外，國泰金控（2882）協理陳欽奇也表示，目前市場對9月聯準會升息的預估機率已超過85%，明顯高於先前約60%的水準；不過，近期美債殖利率上升也包含債券拋售、風險溢酬提高及全球主要國家的債務等結構性因素，不能單純視為聯準會政策預期所造成。

徐之強認為，相較於10年期美債殖利率衝破5%，更需要留意的是長短債殖利率倒掛。若未來AI熱潮減退，市場預期長期通膨下降，但短期物價仍受到油價等因素影響而維持高檔，使短債殖利率超過長債殖利率，十年期與二年期公債殖利率出現倒掛，對股市的影響可能更大。

陳欽奇則說，美債殖利率走高對美股評價確實形成負面影響，目前美股本益比約19倍左右，較先前21倍下降，但股價沒有大幅下挫的主因是AI目前仍能支撐企業獲利。後續美股是否出現較大波動，仍要觀察評價與企業獲利成長兩項因素，其中尤其要留意AI相關企業獲利是否持續上修。